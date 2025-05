Google ontslaat opnieuw honderden medewerkers, ditmaal van advertentieteam

Google houdt opnieuw een ontslagronde. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan Business Insider. Het gaat volgens de techgigant wereldwijd om 'enkele honderden' banen in het team dat advertenties verkoopt. Google ontsloeg vorige week ook honderden medewerkers.

Het bericht over de nieuwe ontslagronde bij Google werd als eerste naar buiten gebracht door Business Insider, dat een memo van Google-seniorvicepresident Philipp Schindler in handen heeft. Daarin hintte hij dat de ontslagen voornamelijk zouden vallen onder de Large Customer Sales-afdeling, oftewel LCS, dat advertenties verkoopt aan grote bedrijven. Het Google Customer Solution-team, ook wel GCS, zou het kernteam op het gebied van advertentieverkoop worden. Die afdeling verkoopt advertenties aan kleinere klanten.

Google heeft het bericht tegenover Business Insider bevestigd. "Elk jaar doorlopen we een rigoureus proces om ons team zo te structureren dat we onze Ads-klanten de beste service kunnen bieden", vertelt Google-woordvoerder Chris Pappas aan die techwebsite. "We brengen klanten in kaart bij de juiste gespecialiseerde teams en verkoopkanalen om aan hun servicebehoeften te voldoen. Als onderdeel hiervan worden wereldwijd een paar honderd functies opgeheven en getroffen medewerkers kunnen solliciteren op openstaande functies of elders bij Google."

Vorige week hield Google ook al een grote ontslagronde. Het bedrijf zei toen tegen nieuwsmedia dat het enkele honderden banen zou schrappen. Het ging toen voornamelijk om medewerkers van Googles AR-hardwareteam, het Google Assistent-team, en Fitbit.

Verschillende grote techbedrijven hielden het afgelopen jaar ontslagrondes. Onder meer Amazon, Microsoft en Meta hielden eerder meerdere grote ontslagrondes, waarbij duizenden ontslagen vielen. Begin 2023 hield Google-moederbedrijf Alphabet ook een ontslagronde. Toen werden er 12.000 banen geschrapt.