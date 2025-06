Unity ontslaat 265 medewerkers in 'bedrijfsreset'

Game-enginemaker Unity ontslaat 265 medewerkers, wat neerkomt op ongeveer 3,8 procent van zijn personeel. Het bedrijf stopt ook zijn samenwerking met sfx-bedrijf Weta FX. Unity doet dat naar eigen zeggen als onderdeel van een 'reset' voor het bedrijf.

Unity Software zei tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers al dat het bedrijf 'waarschijnlijk' een ontslagronde zou houden. De enginemaker heeft de ontslagen nu bevestigd, schrijft persbureau Reuters. Het bedrijf stopt zijn samenwerking met Weta FX, het visuele-effectenbedrijf van Lord of the Rings-regisseur Peter Jackson. De twee bedrijven werken sinds 2021 samen, toen Unity de technologie- en engineeringdivisie van Weta FX overnam. Daardoor verliezen 265 medewerkers, wiens werk gerelateerd is aan die samenwerking, hun baan. Het bedrijf heeft in totaal ongeveer 7000 werknemers.

Unity gaat ook veertien kantoren sluiten in onder meer Berlijn en Singapore, en andere kantoorruimtes verkleinen. Het bedrijf gaat medewerkers niet langer verplichten om drie dagen per week op kantoor te werken. Interim-ceo Jim Whitehurst vertelt Reuters dat er meer wijzigingen aankomen die Unity moeten 'heroriënteren'.

In september probeerde Unity een 'runtime'-tarief te introduceren. Daardoor zouden ontwikkelaars die de Unity-engine gebruiken tot 20 cent moeten betalen voor iedere nieuwe installatie van hun game, mits ze voldoen aan bepaalde omzet- en downloadcriteria. Die wijziging werd negatief ontvangen door gamemakers die de engine gebruiken. Het bedrijf voerde later wijzigingen door aan dat tarievensysteem. Vorige maand stapte Unity-ceo John Riccitiello op.