Unity zegt 'waarschijnlijk' personeel te moeten ontslaan na ophef

Game-enginemaker Unity zegt in een brief aan de aandeelhouders dat er vanwege een aangepaste strategie waarschijnlijk ontslagen gaan vallen. Het bedrijf maakte in het derde kwartaal van 2023 ruim 125 miljoen dollar verlies, wat overigens de helft minder is dan in Q3 van 2022.

In de brief schrijft Unity over zijn engine: "We evalueren momenteel de beste kostenstructuur die overeenkomt met ons portfolio. Dit kwartaal willen we beginnen met het implementeren van dit plan. Dit gaat er waarschijnlijk toe leiden dat bepaalde producten geannuleerd moeten worden, dat ons personeelsbestand moet worden verkleind en dat onze kantooromvang moet afnemen."

De herstructurering is het gevolg van de recente ophef over het nieuwe prijzensysteem voor de gelijknamige game-engine van het bedrijf. Het Runtime Fee-prijzenmodel is volgens ontwikkelaars in strijd met de eerste gecommuniceerde gebruikersvoorwaarden. In een reactie hierop werd verandering beloofd en vertrok de toenmalige ceo.

Unity introduceert het nieuwe prijzensysteem naar alle waarschijnlijkheid vanwege de resultaten tot dusver. Het bedrijf heeft nog nooit winst gemaakt met de verkoop van zijn engine, ondanks het brede gebruik van de software. Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal een omzet van ruim 544 miljoen dollar behaald, een stijging van ruim 68 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Desondanks maakte het bedrijf 125 miljoen dollar verlies. Een jaar geleden bedroeg het verlies nog 250 miljoen dollar. Ook gekeken naar het hele jaar tot dusver neemt het forse verlies van het bedrijf gestaag af. Tot en met september 2023 maakte het bedrijf ruim 572 miljoen dollar verlies, terwijl dat in dezelfde periode in 2022 nog ruim 631 miljoen dollar was. Het nieuwe prijssysteem ging pas na deze periode in.