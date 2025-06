Resultaten Tumblr vallen tegen, marketingafdeling schaalt af

Het is na vier jaar niet gelukt om van Tumblr een winstgevend platform te maken, zegt Matt Mullenweg, de ceo van Tumblr-eigenaar Automattic. Als gevolg daarvan gaat de product- en marketingafdeling van het platform afschalen.

Van de 139 werknemers bij de afdeling blijft er na het einde van dit jaar nog een klein deel werken. Het grootste deel van het product- en marketingpersoneel gaat aan de slag bij andere afdelingen, schrijft Mullenweg donderdag. Hij reageert daarmee op een interne memo die rondgaat op socialemediaplatform Threads en bevestigt de echtheid ervan. De memo is vorige maand opgesteld, maar volgens de ceo is het personeel al langer voorbereid op de mogelijkheid dat het wordt overgeplaatst naar andere afdelingen. De werknemers bij de klantenservice en de trust and safety-afdeling blijven bij de product- en marketingafdeling.

"We hebben ruim vier jaar lang aan Tumblr gewerkt met ongeveer 200 mensen die fulltime werken. Ook hebben we ruim 100 miljoen dollar boven de omzet uitgegeven aan pogingen om de site te verbeteren, maar dat is nog niet gelukt", verklaart Mullenweg. Daarom wil de ceo dat het personeel zich voornamelijk gaat richten op 'het runnen van Tumblr op een zo efficiënt mogelijke manier'.

Automattic nam Tumblr in 2019 over van Verizon voor minder dan 3 miljoen dollar. Het microblogplatform verkeerde al in zwaar weer toen Verizon het van de hand wilde doen. Tumblr had destijds 450 miljoen blogs, maar de groei was eruit en het platform was verlieslijdend. Eerder dit jaar zei Mullenweg volgens Techcrunch dat het platform jaarlijks 30 miljoen dollar verlies maakt.