CBS: Nederland bereikt EU-doel digitale basisvaardigheden, dus ruim voor 2030

Nederland heeft volgens het CBS het Europese doel voor digitale basisvaardigheden al behaald. Voor 2030 moet 80 procent van de Europese bevolking in elk geval hierover beschikken. In 2023 beschikte in Nederland 83 procent van de bevolking over digitale basisvaardigheden.

Het CBS kijkt naar eigen zeggen jaarlijks naar de digitale vaardigheden van Nederlanders op het gebied van 'informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik'. Voor het eerst had de gemiddelde Nederlander, gekeken naar de leeftijdscategorie 16 tot 75 jaar, in 83 procent van de gevallen ten minste digitale basisvaardigheden. Vorig jaar was dat nog 79 procent, een procent onder het vermelde Europese doel.

De statistiekendienst legt verder uit dat het percentage van 83 is samengesteld uit de groepen 'digitale basisvaardigheden' en 'meer dan digitale basisvaardigheden'. Een persoon behoort tot die laatste groep als hij in ieder van de vijf categorieën van vaardigheden over meer dan basisvaardigheden beschikt. In 2023 had 33 procent van de Nederlanders digitale basisvaardigheden en nog eens 50 procent meer dan digitale basisvaardigheden, wat opgeteld dus 83 procent van de Nederlanders omvat.

Softwaregebruik behoort met ruim 62 procent nog het minst tot de digitale basisvaardigheden van de gemiddelde Nederlander, terwijl bijna 95 procent over online communicatievaardigheden beschikt. Daarnaast geeft het opleidingsniveau van een persoon een sterke indicatie van het niveau van zijn digitale vaardigheden. Zo heeft 70 procent van de Nederlanders met een hbo- of universitaire opleiding digitale vaardigheden boven het basisniveau. Voor mensen met maximaal een vmbo-diploma is dat percentage 29 procent.

Nederland is al jaren een van de Europese koplopers wat digitale vaardigheden betreft. Finland, Ierland, Denemarken, Zweden, Luxemburg, Oostenrijk en Kroatië telden in 2021 bijvoorbeeld ook ten minste 63 procent van de bevolking met ten minste digitale basisvaardigheden. Overigens heeft het CBS geen geüpdatete cijfers gedeeld van deze landen voor 2022 en 2023.