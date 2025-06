CBS: bijna alle Nederlanders treffen maatregelen beschermen online gegevens

Van alle Nederlanders boven de 12 jaar neemt grofweg 89 procent naar eigen zeggen maatregelen om zijn online persoonsgegevens te beschermen. Nederland is daarmee koploper in Europa. De meest voorkomende methode is het beperken van toegang tot locatiegegevens.

De meeste Nederlanders beoefenen in elk geval een vorm van bescherming van hun online persoonsgegevens; dat gold in 2023 voor ongeveer 89 procent van de bevolking boven de 12 jaar, ten opzichte van 82 procent in 2021, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naast het beperken van toegang tot locatiegegevens, schermen aanzienlijk meer Nederlanders toegang tot informatie op online profielen af. Het aantal mensen dat het commercieel gebruik van hun persoonsgegevens niet toestaat, nam af van bijna 68 procent in 2021 naar bijna 62 procent in 2023.

Relatief weinig Nederlanders nemen andere maatregelen. Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat ruim 14 procent van de ondervraagden gegevens laat verwijderen. Ook leest slechts iets meer dan 40 procent privacyverklaringen. Het aantal mensen dat de veiligheid van websites controleert, nam marginaal toe naar 57,5 procent.

Bijna alle Nederlanders in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar nemen in elk geval een van de vermelde maatregelen. Ook de groep tussen de 25 en 55 jaar doet dat in minimaal 92 procent van de gevallen. Ouderen nemen van alle leeftijdscategorieën het minst vaak maatregelen; 85 procent van de 65- tot 75-jarigen en ruim 60 procent van de 75-plussers doet dit.

Tot slot groeide de bezorgdheid over het bijhouden van internetactiviteiten door anderen in 2023 iets. In 2021 gaf 30 procent van de ondervraagden aan dat ze hier niet bezorgd over waren, terwijl dat vorig jaar was gedaald naar 25 procent. De helft van de Nederlanders heeft hiervoor aangepaste instellingen van hun hardware om het plaatsen van cookies te voorkomen of te beperken; dit percentage steeg in de betreffende periode niet. Ook het aantal gebruikers van software voor het afschermen van activiteit nam niet toe; dat bleef 32 procent.