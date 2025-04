Google stopt toch niet met thirdpartytrackingcookies in Chrome

Google heeft besloten om niet volledig te stoppen met thirdpartytrackingcookies in Chrome. In plaats daarvan zal de browser gebruikers vragen zelf te beslissen of ze deze trackingcookies willen toestaan.

Thirdpartytrackingcookies worden gebruikt om gebruikers op verschillende websites te volgen om zo gerichte advertenties te tonen. Google was oorspronkelijk van plan dergelijke cookies volledig uit te schakelen in Chrome, iets wat browsers zoals Safari en Firefox al jaren geleden hebben gedaan. Google zegt in een blogpost deze plannen te stoppen. In plaats daarvan zal Chrome gebruikers vragen om zelf te kiezen of ze trackingcookies willen toestaan. Wanneer deze optie beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. “We bespreken dit nieuwe pad met de regelgevende instanties en zullen met de sector overleggen terwijl we dit uitrollen”, aldus Google.

Google zegt dat het blijft werken aan alternatieven voor thirdpartytrackingcookies, zoals de Privacy Sandbox. Het bedrijf wil ook bijkomende privacymaatregelen implementeren in incognitomodus, zoals de mogelijkheid om het IP-adres van de gebruiker te anonimiseren.