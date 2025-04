AP geeft Kruidvat boete voor zonder toestemming plaatsen van trackingcookies

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het bedrijf achter drogisterij Kruidvat een boete opgelegd van 600.000 euro omdat het een tijd lang zonder rechtmatige toestemming trackingcookies plaatste. Volgens de AP wordt daarmee de AVG-privacywet geschonden.

Op de Kruidvat-site werd wel een cookiebanner getoond, maar daarbij waren de vakjes om akkoord te gaan met het plaatsen van trackingcookies standaard aangevinkt, aldus de AP. Om de cookies vervolgens alsnog te weigeren, moesten gebruikers 'veel stappen doorlopen'. Volgens de privacytoezichthouder is dat een schending van de AVG, aangezien gebruikers daardoor niet 'in vrijheid' toestemming konden geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

De AP vindt dat Kruidvat-moederbedrijf AS Watson de persoonsgegevens van klanten hierdoor onrechtmatig heeft verwerkt. Volgens de waakhond gaat het om gevoelige informatie, vanwege het 'specifieke karakter van drogisterijproducten'. Met deze cookies werd namelijk verzameld welke klanten producten als zwangerschapstests, voorbehoedsmiddelen of medicatie kochten. Deze informatie werd gekoppeld aan het IP-adres, wat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een 'zeer specifiek en invasief profiel' kon schetsen van bezoekers van de site.

De AP begon eind 2019 een onderzoek naar verschillende websites, waaronder die van Kruidvat, om te bepalen of ze voldeden aan de eisen voor het plaatsen van trackingcookies. Nadat bleek dat Kruidvat niet aan de eisen voldeed, stuurde de waakhond een brief naar het bedrijf. In april 2020 zou de site nog steeds niet aan de wet hebben voldaan. Volgens de toezichthouder vroeg Kruidvat vanaf oktober 2020 wel op de juiste manier toestemming aan zijn klanten.

AS Watson-woordvoerder José Mes laat aan Tweakers weten dat het bedrijf 'betreurt' dat de AP vindt dat het de AVG-wet heeft geschonden. "Het betreft slechts een korte periode, van april tot en met oktober 2020. Over of en in welke mate er in die tijd sprake zou zijn van een overtreding, verschillen wij van mening met de AP." Het Kruidvat-moederbedrijf heeft bezwaar ingediend tegen de boete. Omdat de bezwaarprocedure momenteel nog in gang is, wil Mes niet ingaan op inhoudelijke vragen over de vastgestelde overtreding. Ook wil het bedrijf niet zeggen of het in oktober 2020 uit eigen initiatief de cookiebanner heeft aangepast, of dat het dit deed op verzoek van de AP.