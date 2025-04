AP: ruim helft boa-werkgevers houdt zich niet aan Wet politiegegevens

Een groot aantal werkgevers van buitengewoon opsporingsambtenaren houdt zich niet aan de Wet politiegegevens. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP zegt wel dat er verbetering merkbaar is ten opzichte van vorig jaar.

Geen van de onderzochte boa-werkgevers verwerkt gegevens volledig in overeenstemming met de Wpg. Dat zegt de AP in het rapport na het onderzoek. Daarnaast heeft ruim de helft van de meer dan zeshonderd organisaties die boa’s in dienst hebben, niet tijdig een auditrapport ingediend.

Overheidsinstanties en bedrijven moeten verplicht audits uitvoeren als ze buitengewoon opsporingsambtenaren inzetten, bijvoorbeeld gemeenten of de NS. Deze audits omvatten jaarlijkse interne controles en vierjaarlijkse externe audits over het omgaan met persoonsgegevens. De externe auditrapporten moeten naar de Autoriteit Persoonsgegevens worden gestuurd. Eind volgend jaar moeten werkgevers de volgende externe audit laten uitvoeren.

Toch zegt de AP dat er verbetering is ten opzichte van vorig jaar. In januari vorig jaar had twee derde van de organisaties nog geen auditrapport ingeleverd. “De resultaten van de audits laten zien dat veel boa-werkgevers hun zaken beter op orde hebben, maar tegelijk moet er nog veel gebeuren. Alle mensen die te maken krijgen met boa’s, moeten erop kunnen vertrouwen dat die boa’s goed met hun gegevens omgaan. Ik ga ervan uit dat boa-werkgevers bij de volgende audit kunnen laten zien dat ze hun zaken helemaal op orde hebben”, zegt Katja Mur, bestuurslid van de AP.