Nederlandse overheid blijft voorlopig actief op Facebook na gesprekken met Meta

De Nederlandse Rijksoverheid hoeft voorlopig niet te stoppen met Facebook. Meta zou recentelijk hebben laten weten dat het bereid is om tegemoet te komen aan de privacyzorgen van de overheid, nadat het bedrijf eerst meermaals aangaf niet mee te willen werken aan een oplossing.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering laat in een antwoord op Kamervragen weten dat het ministerie sinds kort 'concreet in overleg' is met Meta over de eerder vastgestelde privacyrisico's bij Facebook. De techgigant heeft volgens Van Huffelen 'aangegeven er met ons uit te willen komen'. Aangezien het om besloten gesprekken gaat, wordt er geen inhoudelijke informatie gedeeld. Wel zegt de staatssecretaris dat het de bedoeling is dat het volgende kabinet de gesprekken met Meta definitief 'tot een goed einde' brengt.

In april liet de staatssecretaris nog weten dat de Rijksoverheid mogelijk binnenkort moet stoppen met Facebook. Het ministerie zou in 2023 meerdere gesprekken hebben gevoerd met Meta, in de hoop dat het bedrijf afspraken wilde maken om de privacyrisico's te mitigeren. Het bedrijf weigerde echter om mee te werken aan informatieverzoeken en de vastgestelde risico's op te lossen.

De staatssecretaris liet toen weten nog een laatste keer met Meta in gesprek te willen. Van Huffelen dreigde om de overheid van Facebook te halen als het bedrijf weer niet tegemoet wilde komen aan de privacyzorgen. Tegenover NRC zegt ze nu dat Meta ditmaal 'misschien wel antwoord wilde geven op onze vragen', maar dat de techgigant de staatssecretaris eerst een geheimhoudingsverklaring wilde laten ondertekenen, waarin ze zou beloven niet in de openbaarheid te praten over hun gesprekken. "Nou, dat ging ik natuurlijk niet doen", zegt ze tegen de krant.

De privacyzorgen komen voort uit een onderzoek dat in 2022 door de Autoriteit Persoonsgegevens werd uitgevoerd in opdracht van de overheid. De AP concludeerde daarin dat overheidsorganisaties 'Facebook maar beter niet kunnen gebruiken als onduidelijk is wat er met de persoonsgegevens van bezoekers van hun Facebookpagina gebeurt'. In het onderzoek vond de Autoriteit Persoonsgegevens zeven 'hoge privacyrisico's' bij het gebruik van Pages. Zo is Facebook onvoldoende transparant over welke gegevens het verzamelt en welke berichten het laat zien en er is een 'verlies van controle door de onrechtmatige verwerking'.

Bovendien gebruikt Facebook 'volgcookies op een misleidende manier' en verzamelt het platform gegevens van burgers die daar zelf geen toestemming voor hebben gegeven. "Ook worden gegevens over het gedrag van de paginabezoekers verzameld zonder dat voldoende inzage wordt gegeven in de logica van het gebruik van die gegevens om gepersonaliseerde berichten, aanbevolen andere content en advertenties te tonen. Tot slot zijn er zorgen over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en derde partijen", liet van Huffelen afgelopen april weten. De AP adviseerde de overheid om te stoppen met het gebruik van Facebook als deze risico's niet weggenomen kunnen worden.