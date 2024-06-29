Nederlandse overheid blijft voorlopig actief op Facebook na gesprekken met Meta

De Nederlandse Rijksoverheid hoeft voorlopig niet te stoppen met Facebook. Meta zou recentelijk hebben laten weten dat het bereid is om tegemoet te komen aan de privacyzorgen van de overheid, nadat het bedrijf eerst meermaals aangaf niet mee te willen werken aan een oplossing.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering laat in een antwoord op Kamervragen weten dat het ministerie sinds kort 'concreet in overleg' is met Meta over de eerder vastgestelde privacyrisico's bij Facebook. De techgigant heeft volgens Van Huffelen 'aangegeven er met ons uit te willen komen'. Aangezien het om besloten gesprekken gaat, wordt er geen inhoudelijke informatie gedeeld. Wel zegt de staatssecretaris dat het de bedoeling is dat het volgende kabinet de gesprekken met Meta definitief 'tot een goed einde' brengt.

In april liet de staatssecretaris nog weten dat de Rijksoverheid mogelijk binnenkort moet stoppen met Facebook. Het ministerie zou in 2023 meerdere gesprekken hebben gevoerd met Meta, in de hoop dat het bedrijf afspraken wilde maken om de privacyrisico's te mitigeren. Het bedrijf weigerde echter om mee te werken aan informatieverzoeken en de vastgestelde risico's op te lossen.

De staatssecretaris liet toen weten nog een laatste keer met Meta in gesprek te willen. Van Huffelen dreigde om de overheid van Facebook te halen als het bedrijf weer niet tegemoet wilde komen aan de privacyzorgen. Tegenover NRC zegt ze nu dat Meta ditmaal 'misschien wel antwoord wilde geven op onze vragen', maar dat de techgigant de staatssecretaris eerst een geheimhoudingsverklaring wilde laten ondertekenen, waarin ze zou beloven niet in de openbaarheid te praten over hun gesprekken. "Nou, dat ging ik natuurlijk niet doen", zegt ze tegen de krant.

De privacyzorgen komen voort uit een onderzoek dat in 2022 door de Autoriteit Persoonsgegevens werd uitgevoerd in opdracht van de overheid. De AP concludeerde daarin dat overheidsorganisaties 'Facebook maar beter niet kunnen gebruiken als onduidelijk is wat er met de persoonsgegevens van bezoekers van hun Facebookpagina gebeurt'. In het onderzoek vond de Autoriteit Persoonsgegevens zeven 'hoge privacyrisico's' bij het gebruik van Pages. Zo is Facebook onvoldoende transparant over welke gegevens het verzamelt en welke berichten het laat zien en er is een 'verlies van controle door de onrechtmatige verwerking'.

Bovendien gebruikt Facebook 'volgcookies op een misleidende manier' en verzamelt het platform gegevens van burgers die daar zelf geen toestemming voor hebben gegeven. "Ook worden gegevens over het gedrag van de paginabezoekers verzameld zonder dat voldoende inzage wordt gegeven in de logica van het gebruik van die gegevens om gepersonaliseerde berichten, aanbevolen andere content en advertenties te tonen. Tot slot zijn er zorgen over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en derde partijen", liet van Huffelen afgelopen april weten. De AP adviseerde de overheid om te stoppen met het gebruik van Facebook als deze risico's niet weggenomen kunnen worden.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 29-06-2024 11:25
117 • submitter: riverbit

29-06-2024 • 11:25

117

Submitter: riverbit

Lees meer

AP: ruim helft boa-werkgevers houdt zich niet aan Wet politiegegevens
AP: ruim helft boa-werkgevers houdt zich niet aan Wet politiegegevens Nieuws van 23 juli 2024
OM eist 3,5 jaar cel tegen Nederlandse maker van 'multifunctionele phishingtool'
OM eist 3,5 jaar cel tegen Nederlandse maker van 'multifunctionele phishingtool' Nieuws van 9 juli 2024
Minister NL: wet voor uitwisseling gezondheidsdata in EU volgend jaar van kracht
Minister NL: wet voor uitwisseling gezondheidsdata in EU volgend jaar van kracht Nieuws van 8 juli 2024
Meta: Geen nieuws op Facebook in Australië als licentie verplicht wordt
Meta: Geen nieuws op Facebook in Australië als licentie verplicht wordt Nieuws van 28 juni 2024
Scholen kunnen ChromeOS veilig gebruiken maar moeten zelf opties uitzetten
Scholen kunnen ChromeOS veilig gebruiken maar moeten zelf opties uitzetten Nieuws van 27 juni 2024
Nederlandse overheid moet mogelijk stoppen met Facebook na advies van AP
Nederlandse overheid moet mogelijk stoppen met Facebook na advies van AP Nieuws van 19 april 2024
Gegevensbeschermingsautoriteit ontving vorig jaar 604 privacyklachten
Gegevensbeschermingsautoriteit ontving vorig jaar 604 privacyklachten Nieuws van 23 mei 2023
Meer producten en artikelen
Websites en community's Politiek en recht Meta Facebook Nederland Overheid

Reacties (110)

-Moderatie-faq
110
108
54
3
0
45
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Hatsieflatsie 29 juni 2024 11:33
Facebook draait geheel op data verzamelen, om zo hun adverteerders inzichten te bieden. Dat bepaalt namelijk de effectiviteit van hun ingekochten advertenties. Dat de overheid Facebook pages aanmaakt, om vervolgens bezorgd te zijn over Facebook's dataverzameling, is omgekeerde redenatie.
Dat is hetzelfde wanneer een vrouw naar Kabul gaat reizen. Eenmaal aangekomen daar, is de vrouw bezorgd over de misogynie van het Taliban regime.

Fout ligt bij de overheid, en alles wat hierna gebeurt, is mosterd na maaltijd.

De overheid zou eerder gewoon bij hun eigen Rijksoverheid-website moeten houden. Als hun bezoekers echt informatie nodig hebben, dan komen ze heus wel vanzelf op hun Rijksoverheid website uit, in plaats van op een obscuur Facebook timeline. Dat scheelt voor iedereen ook beraadslagingen, afspraken achteraf en ambtenaren die hiermee bezig moeten houden.

[Reactie gewijzigd door Hatsieflatsie op 22 juli 2024 13:59]

yoranpower @Hatsieflatsie29 juni 2024 11:38
En wie gaat er nou actief naar een overheidswebsite om hun nieuws in de gaten te houden? Veel van de potjes of subsidies die online gaan, verspreiden zich juist via Facebook en andere kanalen. Ik heb bij de overheid gewerkt en als ik mensen moest benaderen dan kwamen de meesten juist binnen via de social media kanalen. Je moet helaas al bijna alle kanalen inzetten.
killamonkey @yoranpower29 juni 2024 11:51
Eens. Werk binnen Team Communicatie bij een gemeente en het is verdomde lastig om je inwoners te bereiken. Alleen een eigen website is onvoldoende. Social media is hier gewoon onderdeel van en ook onderdeel van deze tijd.
_Dune_ Moderator OeB @killamonkey29 juni 2024 12:04
Misschien een artikel plaatsen op social media als Facebook, maar voor verdere communicatie doorklinken naar een eigen site waar Facebook geen invloed op heeft. Ik zit zelf in de IT security en complaincy en door de kennis die ik daardoor heb zal ik nooit via een dergelijk medium communiceren met overheidsinstanties. Helaas is dergelijk bewustwording bij betreffende instanties er ook (nog) niet en wordt het naar mijn inziens te vaak gebruikt.

Het zou van deze tijd moeten zijn om daar veel beter over na te denken en juist naar andere mogelijkheden te zoeken. In ieder geval geen directe communicatie via dergelijk medium, hooguit een verwijzing naar elders.

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 22 juli 2024 13:59]

kodak
@_Dune_29 juni 2024 17:52
Ook 'slechts' het plaatsen van een artikel is niet zomaar wettig. Het probleem is namelijk niet het plaatsen maar hoe het bedrijf met gebruikers en hun gegevens om gaat. Je kan als overheid (of andere organisatie) niet zomaar een bedrijf gebruiken als je zelf door gebrek aan transparantie niet in kan staan de wet niet te overtreden. En dat kan men momenteel niet, dat kan men al vele jaren niet.
yoranpower @_Dune_29 juni 2024 12:48
Dit is wat we over het algemeen ook doen. Kanalen zoals Facebook zijn handig om bekend te maken wat er gaat veranderen en voor wie het relevant is. Ze gebruikt de kanalen voor het bereik, informatie zelf is dan op de website te vinden met meerdere doorklik mogelijkheden voor wie het van toepassing is.
killamonkey @yoranpower30 juni 2024 08:38
Holy shit, dit maakte wat los, haha. Ik was even met de kinderen zwemmen gisteren en daarna uit eten. Interessante discussie wel! Wij hebben bewust X in de ban gedaan en TikTok nooit aangeraakt. FB en Insta (en LinkedIn) zit gewoon een groep die je met je normale gemeentelijke kanalen nooit bereikt daarom gebruiken we wel social media.

Maar... zoals Yoranpower ook zegt, het is onderdeel van je communicatie. We hebben daarnaast ook onze reguliere kanalen zoals de website, verschillende soorten nieuwsbrieven, berichten naar de lokale pers, fysiek lokaal uitgegeven krantje, informatieschermen in bibliotheken/supermarkten, inwonersbrieven enzovoort.

Dus het is niet alsof je moet. Blijft staan dat ik ook persoonlijk het liever niet gebruik, maar als onderdeel van je communicatie bereik je wel een groep die je met reguliere kanalen mist.
Loft @killamonkey29 juni 2024 12:01
Dus het doel heiigt de middelen??

Dat is nou juist wat de overheid NIET moet doen, zeker niet wanneer we weten dat de partij (de middelen) de wet schendt en fouten bagetaliseert.

Als ik ergens op tijd moet zijn (vrouw moet bevallen), mag ik dan ook door rood rijden? Of te snel rijden?
Als de PostNL m/v/o ergens moet zijn, mag die dan ook zomaar op de stoep staan?

Juist de overheid zou beter moeten weten en beter moeten handelen.
Technoid @Loft29 juni 2024 12:30
Dus het doel heiigt de middelen??

Als ik ergens op tijd moet zijn (vrouw moet bevallen), mag ik dan ook door rood rijden? Of te snel rijden?
Als de PostNL m/v/o ergens moet zijn, mag die dan ook zomaar op de stoep staan?
Dat iets niet mag wil niet zeggen dat dit niet gedoogd wordt. Mocht je al een bekeuring krijgen kan je dit aanvechten onder verzachtende omstandigheden. Als je dit met hard bewijs kan aantonen wordt veelal de overtreding kwijt gescholden, denk bijvoorbeeld aan een geboorte kaart in jou geval of ziekenhuis papieren.
Loft @Technoid29 juni 2024 14:21
Zoals @Lord Anubis zegt.

Als je als burger een FB account moeten hebben om nieuws van je gemeente te volgen, dan is er iets goed mis met die gemeente. (ik wist niet dat je zelfs een account moest hebben bij FB)

Als dat klopt, zou dat per direct verboden moeten worden.
blorf @Loft29 juni 2024 15:39
Gemeenten horen geen multinational nodig te hebben voor communicatie. Dit is hoe Facebook er een wig tussen slaat. Ze hebben een stukje regering in de zak. Nu kan niemand elders nog serieus een privacy-probleem aanhalen, ook al is het realistisch.
webhalla @Loft29 juni 2024 22:54
Dan krijg je juist het omgekeerde effect. Mensen die hun privacy op waarde schatten en geen gebruikmaken van fb worden door de overheid dan slechter geïnformeerd.
Loft @webhalla29 juni 2024 23:07
Het zou niet eens in mij opkomen om naar Facebook te gaan omdat ik iets van de overheid wil...
Dat denkpatroon moet de overheid niet blijven ondersteunen.
Lord Anubis @Technoid29 juni 2024 13:07
Echt niet.
Leuke wens gedachte of dit verzin je ter plekke. Ooit met mijn achterbuurman mee gereden omdat zijn dochter’s aangereden waren. Een dochter zat bij ons erin, was geen plek in de ambulance. Moesten wachten of zelf brengen. Reden 125km/u ( was iets voor 19:00, na 19:00 mag je 120km/u) achter de Ambulance. Hij kreeg een boete; wat wel netjes was dat hij/wij begeleid werden naar ADRZ Goes. Ook aangevochten maar toch betalen.

Ook als jij even door het rode licht gaat rijden om opzij te gaan, als er een Ambulance en 2 politie auto’s achter je aan komen rijden om hen door te laten, krijg je ook een boete die niet kwijt gescholden wordt. Achterste stopte en deelde de boete uit. Was in Rdam; kreeg alleen een grote bek. Maakte niet uit wat ik schreef naar Justitie. Ik ga dus nooit meer opzij. Mijn rechtsverzekering was wel verbaasd over de reactie, ondanks dat ik een cameratje heb in mijn auto die beelden voor de auto opnam incl. het spreken van de bestuurster van de Politie auto.

Maar het klopt ‘doel heiligt de middelen niet!’

Maar de gemeenten zijn ook erg karig met nieuws, vele gemeentelijke websites zijn niet bepaald toegangkelijk. Ook wordt ik verplicht om een account te hebben bij FB om nieuws over mijn gemeente te lezen. Alle gemeenten zouden een gezamenlijke website moeten hebben met alle nieuws van heel Nederland.

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 22 juli 2024 13:59]

CAPSLOCK2000
@Loft29 juni 2024 14:33
Dus het doel heiigt de middelen??
Soms wel ja, maar meestal is het een balans zoeken tussen belangen die elkaar in de weg zitten.
Wat ik er verder ook van Facebook denk, ik vind het ook belangrijk dat de overheid contact houdt met de burger. Als de burger niet naar de overheid toe komt dan zal de overheid naar de burger toe moeten.
Dat is nou juist wat de overheid NIET moet doen, zeker niet wanneer we weten dat de partij (de middelen) de wet schendt en fouten bagetaliseert.
Ik stel een andere aanpak voor: zorgen dat Facebook zich aan de wet houdt zodat de overheid zich daar met goed fatsoen kan vertonen. Niet meedoen met de pestkop, maar ook niet weglopen voor de pestkop, maar zorgen dat de pestkop niet wegkomt met het foute gedrag.

Dat is uiteindelijk toch wat nodig is, als het niet voor de overheid is dan is het wel voor de burgers.

Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar de we stellen ons veel te meegaand op ten opzichtte van Facebook. Ik snap dat je iedereen het voordeel van de twijfel wil geven en de kans om zichzelf te verbeteren, maar bij FB speelt dit nu al veel te lang.

Maak maar een wet die expliciet zegt dat de overheid het recht heeft om een plekje op FB te hebben dat vrij is van alle tracking, manipulatie etc, met sneloplopende boetes om ze te dwingen om mee te doen. Niet langer het voordeel van de twijfel en jarenlange processen, maar direct aanpassen en daarna kan FB naar de rechter om bezwaar te maken als ze denken dat het niet klopt.
De vraag moet niet langer zijn of/hoe de overheid op FB aanwezig mag zijn, maar hoe FB er voor zorgt dat het op een nette manier kan.

Dat is niet ideaal want het doet niks aan de andere problemen op Facebook en zorgt vooral voor de overheid zelf en de overheid doet dan nog steeds zaken met een foute partner. Maar daar kom ik terug bij mijn eerdere punt dat ik het ook heel belangrijk vind dat de overheid contact houdt met de burger en dat je dus zal moeten zijn waar de burger is.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 13:59]

Loft @CAPSLOCK200029 juni 2024 14:45
Dat is een mooi streven. Ik geloof niet meer dat Facebook dit wil en kan. En ook niet in een overheid die dit kan bestrijden zodanig dat het ineens goed zou gaan.
Als dan gaat om een keer concurrentie vervalsing is dat minder erg. Dit gaat om persoonlijke data dat niet terug gedraaid kan worden.

Gewoon niet willen. Statement maken. Publiek maken zodat de rest van de wereld ook weet waarom het niet gebruikt wordt. Liefst in de hele EU

[Reactie gewijzigd door Loft op 22 juli 2024 13:59]

CAPSLOCK2000
@Loft29 juni 2024 15:03
Publieke maken dat de rest van de wereld ook weet waarom het niet gebruikt wordt.
Hoe?
Het grootste deel van de wereld leest de website van de overheid niet. Die wachten tot het nieuws op andere sites, zoals FB en nu.nl, wordt overgenomen. Als je die mensen wil bereiken moet je op FB zijn, zeker de mensen die deze informatie het hardste nodig hebben.

Het is als demonstreren op het Malieveld. Wat heb je aan een demonstratie als je in eentje op een verlaten grasveld staat waar niemand je boodschap kan horen?

Als de overheid niet op FB komt zonder dat er een redelijk alternatief is dan schieten we er niks mee op. Uit puur pragmatisme denk ik dat het daarom beter is om de overheid in enige vorm op FB te houden. Uiteraard niet als primaire of enige platform, maar als een van de vele plekken waar de overheid publiceert en communiceert.

Ik ben het met je eens dat het niet in één keer goed zal gaan, zo werkt de wereld. Daar zullen we door heen moeten als we verbetering willen. De kunst is zorgen dat er tempo wordt gemaakt in plaats van dat iedere muizenstap wordt afgeremd met langlopende rechtszaken. We moeten er voor zorgen dat FB zelf wil veranderen (al is het maar uit financiele noodzaak, zo werken bedrijven).

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 13:59]

Loft @CAPSLOCK200029 juni 2024 15:11
Agree to disagree ;)

De overheid adverteert al verschilleijk veel over de meest onzinninge dingen. Elke gemeente is te bereiken via haar eigen website. De overheid via een aantal grote sites als overheid.nl en meer.
Dat zou voldoende moeten zijn. Er zijn eerder te veel sites, dan te weining.
Zorg dat die paar goed zijn en de rest is niet nodig.

Eens dat we moeten zorgen dat Facebook zelf wil veranderen. Zolang de EU dat met kleine boetes doet, en niet aanpast aan aantal overtredingen zal er weinig gebeuren. EU is veel te veel praten en compromissen.
CAPSLOCK2000
@Loft29 juni 2024 15:24
Agree to disagree ;)
done ;)
De overheid adverteert al verschilleijk veel over de meest onzinninge dingen. Elke gemeente is te bereiken via haar eigen website. De overheid via een aantal grote sites als overheid.nl en meer.
Dat zou voldoende moeten zijn. Er zijn eerder te veel sites, dan te weining.
Zorg dat die paar goed zijn en de rest is niet nodig.
Ik maak onderscheid tussen inkomende en uitgaande communicatie.
Als je als burger de overheid wil bereiken dan kun je prima toe met de bestaande websites.

Als de overheid de burger wil bereiken dan werkt dat echter niet.
Burgers gaan niet naar overheidswebsites toe om informatie te vinden waarvan ze niet weten dat niet bestaat.

Neem als voorbeeld de campagnes van de overheid over stoppen met roken. Het heeft weinig zin om die ergens op de website van het Ministerie van Volkgsgezondheid te zetten. Vrijwel niemand gaat daar zelf naar op zoek. Als iemand al een filmpje over stoppen met roken wil kijken, dan heeft die persoon waarschijnlijk zelf al besloten dat het tijd is om te stoppen. Als je wil dat het grote publiek je filmpje over stoppen met roken ziet dan moet je bij sites als Facebook en Youtube zijn,
nijntje82 @CAPSLOCK200030 juni 2024 08:11
Agree to disagree ;)

Dergelijke campagne filmpjes kunnen prima via de normale kanalen vd overheid zoals npo en nos ads.

Heb je nog meer voorbeelden waarbij de overheid echt wel een partij als FB moet gebruiken? Wie gaat er bij anti roken filmpjes op FB bekijken?Of reclames over pesten. Doe dat lekker via de daarvoor bestemde kanalen nos npo (website filmpjes maar ook gewoon NL 1,2,3). Rondom jeugdjournaal filmpjes over pesten etc. Evt Aangevuld met fysieke ads bij bushokjes etc. Genoeg alternatieve voor FB te bedenken.

Er zijn grenzen. Welk signaal geef je als overheid als je op FB belangrijke dingen blijft doen. Juist.... dat het een betrouwbare partner is voor al uw communicatie. Whats next, overheid stopt info bij campagnes voor Kids in lootboxjes om ze te bereiken? :Y) omgekeerde wereld lijkt me..

Ik vind het onbegrijpelijk hoe keer op keer het gebruik van FB wordt goed gepraat om het complete volk te bereiken(is het erg als we die 5% missen?). Laten we aub die gewoonten gaan afleren en naast roken ook direct de campagne stoppen met sociale media(zeker voor de kwetsbare doelgroepen, wijzen op de gevaren lijkt me taak voor overheid) inzetten :+

Ps. Ik moet FB blijven gebruiken want de overheid communiceert met mij over dat kanaal en zo doe ik dat al 20 jaar(?). Ik ga toch niet veranderen. Nergens voor nodig.

[Reactie gewijzigd door nijntje82 op 22 juli 2024 13:59]

Prisma16 @killamonkey29 juni 2024 12:02
Prima dat de overheid breed inzet om de burgers te bereiken. Maar let er wel op dat de burger niet "verplicht" wordt om ergens bij een commerciële partij een account aan te maken, zoals bijvoorbeeld bij FB, om de informatie van de overheid te kunnen ontvangen. De overheid zal dus altijd haar eigen, onafhankelijke, kanalen moeten hebben.

[Reactie gewijzigd door Prisma16 op 22 juli 2024 13:59]

jaapzb @Prisma1630 juni 2024 14:01
Waar staat dat de overheid alleen nog maar op facebook zit en geen eigen kanalen meer heeft?
Prisma16 @jaapzb1 juli 2024 11:17
Dat staat nergens en dat zeg ik ook niet. Ik wil alleen maar onderstrepen dat de overheid voor haar communicatie niet afhankelijk mag zijn van commerciële kanalen
kodak
@killamonkey29 juni 2024 13:33
Als overheid heb je de plicht om je aan de wet te houden. Dus om criminaliteit niet te ondersteunen en om vooraf te voorkomen dat de wetten door je toedoen kunnen of zulken worden overtreden. Zeker ook richting de inwoners. Dat was al van toepassing voor men deze bedrijven ging gebruiken.

Wat we de afgelopen jaren bij overheden zien is dat men kosten wat het kost liever makkelijk en selectief de wet negerend van een bedrijf dat niet duidelijk aan de wet voldoet gebruik blijft maken omdat ze zelf incapabel en onwelwillend zijn legale mogelijkheden in te zetten.

De socialmediabedrijven met dit soort kenmerken en hoe overheden er voor blijven kiezen is juist niet van deze tijd. Dát maakt de strengere wetgeving van de afgelopen jaren juist duidelijk.
gooos @killamonkey29 juni 2024 14:23
Betrokken bewoners zijn ook gewoon te bereiken met een opt-in emailservice.
Zo ingewikkeld is dat toch niet?

En er zullen vervolgens altijd wel mensen zijn die een link naar de betreffende overheidswebsite posten op social media voor onderwerpen die grotere / bredere reuring teweeg brengt.
kabelmannetje @killamonkey29 juni 2024 15:09
Dat het lastig is, betekent niet kanalen die tegen onze eigen wetgeving gaat, gebruiken.
Floort @killamonkey29 juni 2024 16:15
Gelukkig zijn er meer opties dan wel of niet een bepaald kanaal te vinden. BZK heeft het hier goed aangepakt door de, in deze omstandigheden verplichte, DPIA uit te voeren en vanwege de conclusies verplicht de AP om advies te vragen. Dat advies wordt nu gebruikt om de risico's weg te nemen. Ik heb nog geen gemeente gezien die een voorafgaande raadpleging heeft ingediend voor het gebruik van Facebook.

[Reactie gewijzigd door Floort op 22 juli 2024 13:59]

007Nightfire @killamonkey29 juni 2024 16:32
Ik krijg mailtjes van @ overheid .nl over ''Berichten over uw Buurt''. Ik hoef zelf nergens naar te kijken en krijg een melding als de gemeente wat te melden heeft. Alle inwoners 1x informeren over die mogelijkheid per brief en facebook kan eraf toch?
Afhankelijk zijn van een extern bedrijf dat het niet zo nauw neemt met mensen hun privacy lijkt me niet direct onderdeel van deze tijd.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @killamonkey29 juni 2024 19:29
Social media is hier gewoon onderdeel van en ook onderdeel van deze tijd.
Of gezien hetgeen de social media bedrijven de afgelopen jaren hebben laten zien en de veelal gigantische hoeveelheid misinformatie die er te vinden is juist niet meer onderdeel van deze tijd. Niet veel is vergankelijker dan de zoveelste hype, influencer met misinformatie etc op social media. Wil je daar echt je imago aan verbinden als overheid met hopelijk het doel om betrouwbaar over te komen?
mgizmo @killamonkey29 juni 2024 22:26
Misschien omdat de burger geen interesse heeft in gemeente nieuws?
Bruin Poeper @killamonkey30 juni 2024 10:18
Eens. Werk binnen Team Communicatie bij een gemeente en het is verdomde lastig om je inwoners te bereiken. Alleen een eigen website is onvoldoende. Social media is hier gewoon onderdeel van en ook onderdeel van deze tijd.
Hahaha, wat een giller! De gemeente hier publiceert nauwelijks iets op zijn eigen website. Dat zou de plek moeten zijn waar je primair alles kan vinden.
Wel staat er van alles in het Brabants Dagblad, maar daar heb je een abonnement voor nodig.
En er zijn 10-tallen losse flodder websites van clubjes in deze gemeente. Veelal eenmalige inspanningen die niet bijgehouden worden.
Loft @yoranpower29 juni 2024 12:10
1000% mee onees.

Als men iets wil van de overheid dan ga je naar de overheid, NIET naar Facebook.

Als ik iets wil an McDonalds, dan ga ik ook niet naar Facebook.
Aks ik iets en nieuwe computer wil, dan ga ik niet naar Facebook
Als ik een uitkering / subsidie zonnepanelen / toeslag wil, dan ga ik niet naar Facebook, dan ga ik naar die instelling

Facebook is een databedrijf en maakt daarin structureel fouten, overtreed de wet en bagetaliseert dat. Daar mee moet je geen zaken den als overheid.
(ik zou het al een beter verhaal vinden als het 100% etisch bedrijf, fouten toegeeft en leert, maar dat is een andere discussie ;) )

Als een aannemer een fout maakt, dan heb je als bedrijf al een probleem met de overheid.
Als je een RfP / RfI voor de overheid doet en je maakt een kleine fout, dan lig je eruit.
Als je een keer een morele keuze maakt die een gemeente niet zint, dan heb je een probleem en ding je niet mee naar opdrachten....
En dan ga je wel met een bedrijf in zee, dat jouw en mijn data gebruikt, misbruikt, verkoopt, de wet stelselmatig overtreed en dat bagetaliseert.

Gewoon weg NIET okay.

Als je het nog scherper wilt stellen. zorg dat je eigen spullen(die van de overheid ;) ) beter op orde zijn! Dan hoeft men niet naar Facebook.
Sterker nog, Door het nu op Facebook te doen, stimuleer je mensen gebruikt te maken van dubieuze instellingen.
Huppol @Loft29 juni 2024 23:02
Je krijgt +2. Waarschijnlijk omdat mede-tweakers het met je eens zijn. Maar echt objectief is je bericht natuurlijk niet. Veel Nederlanders maken nu eenmaal gebruik van het Meta platform. Facebook, Instagram en Whatsapp is de plek waar zij hun informatie vandaan halen. Jij kan dan wel naar een platform of instantie van de overheid gaan voor je informatie, maar een groot deel van de Nederlandse bevolking doet dit (helaas) niet. Helaas is het belangrijk dat de overheid gebruik maakt van derde partijen als Facebook (Meta) om bepaalde doelgroepen binnen de samenleving te bereiken.
Loft @Huppol29 juni 2024 23:11
Omdat iets ingeburgerd is, wil niet zeggen dat het goed is.

De overheid mag en kan best gebruik maken van derden. daar is niets op tegen. Er is wel iets tegen het willens en wetens schenden van privacy, dat ontkennen, dan beboet worden, dan bagetaliseren. Meta is gewoon geen goede partij om zaken mee te doen (en nog meerdere maen veroordeeld ook)

En nogmaals, omdat horden mensen daar klakkeloos in meegaan wil niet zeggen dat het goed is.
Huppol @Loft29 juni 2024 23:24
Het feit dat horden mensen ermee ingaan betekent juist dat de overheid daar óók aanwezig moet zijn.

Ik ben het eigenlijk met je eens: het is niet goed. Maar laten we ook de “gemiddelde” burger in acht nemen. Simpelweg niet communiceren via kanalen die zij prefereren betekent doorgaands ook dat je hen simpelweg niet bereikt. Het wordt dan al snel een kip en ei verhaal. De taak van de overheid is om deze mensen wél te bereiken ondanks het feit dat het platform wellicht niet wenselijk is.
DJ Henk @Huppol30 juni 2024 09:02
Het hoeft niet meteen cold turkey. Je kunt ook prima stapsgewijs de zaak weer rechtbreien en je uitingen op die foute platformen vooral gebruiken om mensen de goede kant (= de officiële website) op te wijzen.

Niks doen "omdat het nu eenmaal zo is" is echt een dieptriest zwaktebod. Hoe gaan mensen ooit het verschil tussen echte en desinformatie leren als het beleid is om alles door hetzelfde riool van Meta te persen?
De taak van de overheid is om deze mensen wél te bereiken ondanks het feit dat het platform wellicht niet wenselijk is.
Dat ben ik niet met je eens. Burgers hebben zelf ook plichten. De overheid is niet je moeder. Dat sommige mensen dit eerst geleerd moet worden en dat de overheid dat moet faciliteren kan zijn, maar het is niet de taak van de overheid om je alles op een presenteerblaadje aan te bieden, terwijl jij in je luie stoel voor de tv ligt te ruften.
jaapzb @DJ Henk30 juni 2024 13:56
Uiteindelijk is de overweging van de overheid dit: of je verlaat facebook en je staat voor je principes, of je blijft op facebook en je bereikt een veel maar dan ook echt veel grotere groep mensen met je diensten en berichtgeving.

Ik zit zelf niet op facebook uit principe, maar toch vind ik dat de overheid er voor iedereen moet zijn, ook degenen die kiezen hun privacy in te leveren voor een product.

Juist op een platform waar zoveel desinformatie is moet je je als overheid begeven zodat je die desinformatie kan weerleggen.
Tintel
@Huppol1 juli 2024 11:21
betekent juist dat de overheid daar óók aanwezig moet zijn.
Dus ook op TikTok, Insta, enz....? Wat een onzin.
Simpelweg niet communiceren via kanalen die zij prefereren betekent doorgaands ook dat je hen simpelweg niet bereikt.
Dan moet je een kanaal opzetten wat goed toegankelijk is en geen vage commerciele partijen daarvoor inzetten....je kan dit nooit goedpraten alleen omdat het nu toevallig zo is gegroeid. Dat geeft alleen maar aan hoe dom een overheid kan zijn.
Caelestis @Huppol30 juni 2024 08:44
Maar waarom dat een buitenlandse partij moet zijn die zich houdt aan de patriot wetgeving is een beetje een raadsel.
Zijn we verleerd hoe we met elkaar kunnen communiceren? Kan je dit niet lezen omdat ik geen FB account heb?
jeroen79 @Loft30 juni 2024 15:42
De vraag is waar het precies om draait.

Gaat de overheid naar facebook omdat een groot deel van de doelgroep hoofdzakelijk op facebook zit?
Dan lijken de privacy bezwaren me niet doorslaggevend aangezien de doelgroep zelf al voor facebook heeft gekozen .

Of gaat de overheid naar facebook omdat ze dan niet zelf een platform hoeft op te zetten en 'verplicht' ze burgers daarmee om ook naar facebook te gaan?
Dan lijkt het me wel bezwaarlijk als ik me met facebook moet inlaten omdat de overheid alleen daar voldoende service biedt.
Vlizzjeffrey @Huppol30 juni 2024 12:46
Als de overheid niet meer op Meta/Facebook zit dan kunnen mensen daar ook niet meer terecht voor overheid gerelateerde dingen, dus moeten ze wel naar de site/app van de overheid zelf.
Aetherblade @Vlizzjeffrey1 juli 2024 07:16
Alleen doen ze het dan gewoon helemaal niet meer. Ik gebruik geen Facebook, maar ik kan me ook niet herinneren wanneer ik voor het laatst vrijwillig naar een overheidssite ben gegaan. Nu weet ik ook niet wat ze posten op Facebook, maar goed.
Tintel
@Aetherblade1 juli 2024 11:21
Dus heb jij de overheid niet nodig gehad....dat kan toch?
Tintel
@Huppol1 juli 2024 11:13
Maar echt objectief is je bericht natuurlijk niet.
Hij stelt toch niet dat FB niet wordt gebruikt? Hij geeft aan waarom je het niet zou moeten gebruiken....
Helaas is het belangrijk dat de overheid gebruik maakt van derde partijen als Facebook (Meta) om bepaalde doelgroepen binnen de samenleving te bereiken.
Raar verhaal.... als je vraag hebt voor de overheid en de ambtenaar bij het gemeentehuis zegt dat je dat beter aan de bakker kan vragen omdat deze de mensen beter kan bereiken dan snap je toch ook wel dat dit onzin is?
Jij kan dan wel naar een platform of instantie van de overheid gaan voor je informatie, maar een groot deel van de Nederlandse bevolking doet dit (helaas) niet.
Je zult wel moeten als er niets te vinden is [bij FB]..... |:(
MGutker @Loft29 juni 2024 13:48
Daarnaast is het ook zo dat wanneer de overheid iets te vertellen heeft ze dit het meest effectief kunnen doen op plaatsen waar mensen toch al kijken. Lang niet iedereen nuttigt mainstream media, dus social media is bijna een vereiste om iedereen te bereiken.

Het blijft natuurlijk altijd een keuze, maar de relatie tussen overheid en burger gaat 2 kanten op.
Loft @MGutker29 juni 2024 14:14
De overheid heeft ook als taak haar burgers te beschermen. Ik ben geen fan van een grote overheid en te veel bemoeienis. Ik kom zelf niet tot amper op Facebook en zal in dit geval niet veel/geen last hebben.

Echter. Indien je een uitkering aanvraagt / hulpbehoevend bent, of gewoon iets wilt weten van de overheid, dan kan het niet zo zijn dat het via een instantie gaat die, juist die data wil hebben om jou te profleren.

Idem met google translate op overheidsites. Ze kijken deels mee. (google heeft een beter track record op privacy dan Facebook, maar toch...)
Idem met aanvragen van iets dat op Facebook vermeld werd en dan doorlinkt naar een overheidssite. De overheid zou beter moeten weten. ;(
jaapzb @Loft30 juni 2024 13:59
Google heeft niet echt een betere track record qua privacy, hoor... Hun hele verdienmodel is precies gelijk aan die van facebook. Op basis van persoonsgegevens advertenties laten zien. Enige verschil is dat je op facebook zelf al je gegevens vrijwillig invult, en google dat haalt uit je zoek en surfgedrag (al doet facebook dit ook). Dat is in mijn optiek zelfs nog wel een tikkie erger, omdat het zo stiekem gaat.

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 22 juli 2024 13:59]

Loft @jaapzb30 juni 2024 14:38
Dat poste ik al eerder. Google en Facebook doen aan dataverzameling, en ook andere sites/bedrijven.

Het grote verschil zit in de meerdere veroordelingen die Facebook/Meta heeft gekregen. Eerst nog ontkenden ze dat ze data verkochten (Cambridge) daarna schuldig bevonden en dan bagetaliseren ze het. (heeeel kort samengevat). Daar zitten en enkele fundamentale gedragskenmerken in die niet kunnen, zeker in context van zaken doen met dergelijke partijen door de overheid.
m_snel @Loft29 juni 2024 15:33
Ik denk dat het voor veel mensen laagdrempelig is. Maar dan zouden ze betaald misschien de informatie moeten laten plaatsen tussen alle andere reclames.
Ik verwacht niet dat mensen zelf naar hun pagina gaan, maar ik heb er weinig zicht op
erwinwernars @yoranpower29 juni 2024 11:48
Niet veel, maar de journalisten van nu.nl of nos wel en daaruit kunnen we voldoende nieuwswaarde halen en hoeven we het niet op facebook ook nog eens te zien.
wildhagen
@erwinwernars29 juni 2024 11:54
Jij en ik wellicht. Maar er zijn zát mensen, ik ken er meerdere alleen al in mijn omgeving, die zelf geen nieuwssites bezoeken, of ze sowieso niet eens kennen.

Die hebben Facebook als startpagina in hun browser ingesteld, en vandaaruit klikken ze op berichten, en dan linkt men door naar andere media.

Dus voor die mensen is het wel handig als de overheid ook op dit platform actief blijft met informatievoorziening, want anders zou je die groep dus al niet meer, of op zijn minst veel beperkter, bereiken met je communicatie.
KoffieAnanas @wildhagen29 juni 2024 12:20
Probleem daarbij is dat burgers er steeds meer vanuit gaan dat de overheid alles voor ze regelt. Eigen verantwoordelijkheid is steeds verder te zoeken. Je ziet dat men problemen meer en meer op anderen afschuift, en niet zelf onderdeel willen zijn van de oplossing, noch zich ervoor inzetten.

In dat kader vind ik het geen slecht idee om de burger weer meer eigen verantwoordelijkheid te geven. En dus geen informatie meer te geven via Facebook, X, etc.
litebyte
@KoffieAnanas29 juni 2024 13:53
Veel overheden in nederland kokketeren hier constant zelf mee - alles online...even je gegegevens invoeren en dan is het zo gepiept en de rest gaat helemaal automatisch....

Uit principe moet je als overheid geen gebruik maken van een bedrijf dat bewust wetgeving en regels aan haar laars lapt, dit al jaren doet en dit afkoopt met een van de hoogste EU-lobby bedragen (6.000.000) per jaar.

Als gebruiker ben je niets meer dan grondstof, je data is het uiteindelijke product.

Maar smerige bedrijven als facebook zul je altijd houden, de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. Het is eignelijk nog veel enger dat overheden ondanks alle schandalen nog steeds gebruik blijven maken van zoiets als faceboo/.meta waarvan we weten als het uit elk ander land dat de VS zou zijn gekomen allang verboden was.
PCG2020 @KoffieAnanas29 juni 2024 16:35
Het omgekeerde is waar: de overheid regelt juist steeds minder pro-actief en als je iets geregeld wilt hebben, moet dat steeds vaker online. En juist dáár gaat het vaak verkeerd.

Onder het mom van de participatiemaatschappij "waarin iedereen meedoet" is er steeds meer geïndividualiseerd en is de dienstverlening van de overheden flink uitgekleed. Inmiddels is duidelijk dat die trend er níet voor zorgt dat iedereen mee kan doen, omdat het steeds moeilijker wordt om zaken te regelen.

Dat de overheid sociale media gebruikt voor de communicatie naar buiten is op zich logisch. Het bereik is heel groot en het gaat snel. Het moet alleen geen middel voor de dienstverlening worden, want die moet via eigen kanalen verlopen. De uitingen van de overheid op sociale media moeten naar mijn mening daarom altijd verwijzen naar de eigen websites wanneer dat nodig is.
fifanoob @wildhagen29 juni 2024 18:16
Waarom domme mensen dom houden? Leer die mensen aan dat het zo niet werkt. Ik werk ook bij de overheid en ik kan niet vaak genoeg benoemen dat we moeten stoppen met social media.
Geef het goede voorbeeld en kap met die rommel!

Ja een deel krijgt dan niet alle info maar geef het een paar jaar en men weet het wel te vinden en is dan niet meer zo dom bezig om op social media te zitten.

2024 en men gebruikt nog altijd social media.. kuddedieren dat zijn die mensen domme kuddedieren.
Ja iedereen die op social media zit mag ze van mij aangesproken worden, je bent gewoon een dom kuddedier en nee het boeit mij niet als je een bedrijf bent en zegt dat je zo je publiek moet bereiken, dan is je eigen product niet sterk genoeg.
Flikker gewoon op met die meuk.
Al die data al die datacenters, al het stroom en water wat er voor nodig is.
Het is al lang niet meer te verantwoorden.
erwinwernars @wildhagen1 juli 2024 09:16
Sorry maar ik vind die niet dat je een platform waar jan en allemaal dingen op kunnen zetten als nieuwsplatform gebruikt kan worden. Zo weet je niet meer wat echt en nep is en krijg je inderdaad mensen die nep nieuws gaan overdragen als waarheid.

Ik vind dit heel eng dat mensen dit als enige nieuws informatie gebruiken :o
yoranpower @erwinwernars29 juni 2024 12:50
Als journalisten elk nieuwtje op hun website zetten, dan begraaf je alle nieuwswaarde. Zo zijn er veel nieuwsberichten over genomen, maar zijn er ook kleinere regelingen waarbij het niet gebeurt. Je moet deze zaken gewoon inzetten om de juiste doelgroep te bereiken. En er zijn ook genoeg mensen die nos of nu.nl links laten liggen.
webhalla @yoranpower29 juni 2024 22:41
Als je voorzichtig bent met het instellen van (multi)media cookies, zie je pas hoe vaak kranten Twitter/fb berichten en YouTube video’s overnemen in hun content. Hele pagina’s staan dan vol met “deze inhoud kan niet worden getoond”. Is eigenlijk een schandaal dat men die inhoud (ook voor de premium conten) niet redigeert.
Doesnotcompute @yoranpower29 juni 2024 12:07
Volgens mij hadden we daar altijd staatszenders,radio en websites voor.
bytemaster460 @Doesnotcompute29 juni 2024 13:34
Klopt, maar toch zal je je als overheid ook aan de praktijk moeten aanpassen. De jongere generatie kijkt nauwelijks nog lineair TV en gaat ook niet naar specifieke websites toe om informatie te zoeken waarvan ze niet weten dat ze het missen. Wat vroeger via postbus 51 ging gaat nu via social media, ook al kleven er nadelen aan.
Llopigat
@bytemaster46029 juni 2024 15:00
Ja maar in de trant van wat @Doesnotcompute zegt, daar kunnen ze nu kun eigen social media voor gebruiken: https://social.overheid.nl/about

Die kunnen ze dan zelfs met Thread van meta laten federeren waardoor meta gebruikers het kunnen zien maar je toch niet het idee krijgt dat de overheid de praktijken van meta gedoogt.
Doesnotcompute @bytemaster46030 juni 2024 09:50
Tjah, dat is misschien ook een beetje hun eigen verantwoording. Als ze het gevoel al niet hebben iets mis te lopen, gaan ze ook niet de lokale politie facebook pagina volgen, of MinEZ.
Oon @yoranpower29 juni 2024 22:23
Veel van de potjes of subsidies die online gaan, verspreiden zich juist via Facebook en andere kanalen.
Dat vind ik misschien wel de slechtste reden die ik tot nu toe heb gehoord :+

Als het gaat om uitzonderlijke gevallen die met de veiligheid van de bevolking te maken hebben vind ik het prima dat dit via ieder kanaal gebeurt, maar mensen die subsidie nodig hebben weten die zak met geld wel te vinden. Die hoeft echt niet via Facebook aangeboden te worden.
yoranpower @Oon29 juni 2024 23:05
Hoe denk je dat nieuws verspreid wordt?
Oon @yoranpower29 juni 2024 23:06
Op heel veel manieren, waaronder ook social media, maar social media zou nooit het primaire kanaal moeten zijn waar de overheid nieuws deelt.
yoranpower @Oon29 juni 2024 23:41
Dat wordt er ook niet gezegd.
watabstract @yoranpower30 juni 2024 02:30
Dat is wel een hele mooie self fulfilling prophecy op die manier. De overheid moet gewoon informatie bieden en bereikbaar zijn via de eigen reguliere kanalen en niet via derden, zeker niet via niet-Europese bedrijven.

Ik gebruik zelf al jaren geen diensten van Meta meer en mensen weten mij ook nog steeds prima te vinden. Dus gewoon stoppen met die flauwekul. Misschien zelfs wel goed om mensen eens te bewegen om weer uit die social media bubble te stappen. Daar wordt toch niemand beter van.
yoranpower @watabstract30 juni 2024 12:12
Dat jij het niet gebruikt, zegt niet dat anderen het niet gebruiken. We gebruiken zowel eigen media als dat van anderen om de doelgroep te kunnen bereiken. Vanuit Communicatie oogpunt kunnen we gewoon niet stoppen met die flauwekul want de mensen zijn daar nu eenmaal.
Loft @yoranpower30 juni 2024 14:47
Als we die redenatie volgen dat reden we met paard en wagen en hadden we geen Facebook, maar Myspace.

Dingen veranderen en Gacebook heeft bewezen consequent, doelbewust pricacy regels te scheden, stelselmatig de wet te overtreden, daar boetes voor te krijgen en nog aanvechten ook.. Niet verbeteren en dan ook dat alles te begetaliseren.
Daarmee moet je als overheid niet zaken willen doen. Zo simpel is het.

Als een aannemer dergelijk gedrag vertoont, was er allang ingegrepen.
Als een supermarkt dit doet, wordt er ingegrepen...
Als je legitimatie als niet bij je hebt kun je een boete krijgen...

Als dergelijk simpele dingen bestraft worden (mijns inzien terecht), dan moet je een groot-overtreder, ontkenner als Facebook fors aanpakken.
yoranpower @Loft30 juni 2024 20:41
Dan maak je toch je eigen social media waar we allemaal heengaan?

We gebruiken sociale media (niet alleen Meta) om onze doelgroep aka jij als burger te bedienen. Doen we dat niet krijgen we ook gezeur.
watabstract @yoranpower30 juni 2024 18:57
Mooie jij-bak maar dat schijnt tegenwoordig de norm te zijn, helaas. Dat gezegd hebbende, het gaat er uiteraard om om heel bewust keuzes te maken in de kanalen die je inzet. Overheidsinformatie hoort niet via 1001 kanalen te gaan. Mensen worden er ook gewoon lui van als ze maar op hun wenken bediend worden. 1 centrale bron is prima. Mensen wennen daar ook aan en dan hou je de informatievoorziening volledig in eigen hand.
yoranpower @watabstract30 juni 2024 20:43
En het hoort ook niet via 1 kanaal te gaan. Tenzij je de gegevens van ze hebt. Het is hetzelfde als reclame, dat zie je ook op meerdere plekken want dat vergroot de effectiviteit ervan en dat mensen het gezien hebben.
watabstract @yoranpower30 juni 2024 20:53
Iedereen heeft de gegevens. Dat heet bijv DigiD. Daar ontvang je al veel belangrijke post. Je bank communiceert via het eigen kanaal ook belangrijke mededelingen. Een overheid heeft die social media helemaal niet nodig. Die noodzaak hebben sommige mensen zichzelf alleen wijsgemaakt.
yoranpower @watabstract30 juni 2024 22:49
Nee, je weet niet direct vooraf wie je doelgroep is. Daarom gebruiken we andere kanalen. soms gaat het om subsidie, soms om dierhouders die niet geregistreerd staan. Als je mij de les wilt lezen op hoe ik moet gaan communiceren, prima. Maar kom dan wel met de kennis aan van hoe het in elkaar zit.

En elke dag nieuws ontvangen via de inbox, oh leuk. Daar zit elke burger op te wachten met de hoeveelheid overheids organen er zijn.

Spijt me zeer, maar Facebook zal gewoon gebruikt blijven worden. Het nut en noodzaak voor een overheid is gewoon te groot om het links te laten liggen. Maarja, voel je vrij bij de overheid te gaan werken en het te verbieden.
watabstract @yoranpower1 juli 2024 02:41
Ah ik spreek met de overheid. Dan hoef ik na alle schandalen niet meer uit te leggen dat 'jullie' er sowieso vaak niet in slagen om mensen te bereiken, die 1001 kanalen ten spijt. En het in bepaalde gevallen juist erger maken door na zeer gebrekkige communicatie ervoor te zorgen dat mensen in grote financiële of zelfs juridische problemen komen. Ja het wordt hoog tijd dat anderen daar zich eens mee gingen bemoeien. Roep maar rond via zoveel mogelijk kanalen en dan hopen we maar dat we iedereen bereiken. Met die mentaliteit gaat het jammerlijk vaak mis.

"En elke dag nieuws ontvangen via de inbox, oh leuk. Daar zit elke burger op te wachten met de hoeveelheid overheids organen er zijn."
Ik vind het gewoon bizar dat een centrale inbox voor alles van de overheid wordt afgedaan als onzin. Integreer de inbox in de DigiD app om te beginnen. Die app moet weldra iedere burger hebben om online nog zaken te kunnen regelen. Op die manier ontvangt iedereen zijn post. Bouw daarnaast een functie in dat je op bepaalde tijden kunt checken of iemand zijn post heeft gelezen. Geen tijd of plaats, alleen maar ja of nee. Leest iemand een belangrijk bericht niet dan bel je. Of je stuurt een SMS met de mededeling dat er digitale post is, een link naar de app en een gratis nummer waarnaar gebeld kan worden. Is iemand helemaal niet te bereiken dan stuur je een ouderwetse brief. Vroeger bestond er niets anders en toen werkte het ook.
dmantione
29 juni 2024 11:29
Hoe dan ook, Facebook zal burgers die op Facebook komen willen volgen, dat is hun broodwinning. Dus wat de overheid ook afspreekt, als ze Facebook gebruikt stelt ze burgers bloot aan privacyschending.

Facebook is gewoon geen geschikt medium voor communicatie tussen overheid en haar burgers. De overheid heeft daar prima zelf middelen voor, gewoon niet gebruiken.
Loft @dmantione29 juni 2024 11:57
100% mee eens.
Eigenlijk vind ik het nog erger. Het niet alleen ongeschikt, het bedrijf maakt structureel fouten en schendt daarin de wet, krijgt boetes EN bagetaliseert dat ook nog.

In alle opzichten, zowel privacy, wetmatigheid, gedrag en ethiek een bedrijf waarmee je geen zaken zou moeten doen als Overheid. (en misschien ook niet als ander bedrijf, maar dat is een andere discussie ;) )
Memori @dmantione29 juni 2024 11:57
Dan de overheid maar aanklagen om af te dwingen dat ze geen gebruik mogen maken van Facebook, Tiktok, Instagram, e.d.
Verwijderd @Memori29 juni 2024 12:28
Je hoeft er geen gebruik van te maken. Als je facebook of andere social m dia bezoekt voor het eerst krijg je een duidelijke melding te zien.
webhalla @Verwijderd29 juni 2024 22:34
Elke website waar een fb icoontje op staat registreert gegevens voor fb van de websitebezoekers. Het icoontje wordt geladen vanaf de fb site en is gewoon een browser verzoek met alle informatie die daarmee mee wordt gegeven. Doordat heel veel websites een fb icoontje hebben, kan fb ook niet gebruikers (die dus niet akkoord zijn gegaan met de voorwaarden) over het internet volgen in een zogenaamd shadow profile.

Daarnaast importeren fb gebruikers de gegevens van hun contacten onder het motto “kijk wie je al kent”. Daarmee worden persoonsgegevens veelal ongevraagd gedeeld met fb. Fb stelt in de voorwaarden dat gebruikers die contacten importeren een schriftelijke toestemming van alle contacten kunnen tonen. Daarmee leggen ze de verantwoordelijkheid voor de Verwerking(misbruik van gegevens) bij gebruiker die de contacten importeert.

Dus terwijl u geen fb gebruiker bent, zal fb al een profiel van u hebben.
Verwijderd @webhalla30 juni 2024 00:29
Ik heb anders ook sites met een fb icoontje die niks van Facebook inladen. Enkel een link naar facebook.
dmantione
@webhalla30 juni 2024 10:55
Daar zal weinig in staan gezien ik die icoontjes blokkeer.

Maar hoe is dit een antwoord? @Automark stelt dat als de overheid Facebook gebruikt, je keus hebt de overheid niet op Facebook te bezoeken. Zo lang dat inderdaad zuiver een "extraatje" is kan ik dat argument volgens.

De drempel dat je om bepaalde dingen te weten op Facebook aanwezig moet zijn is evenwel zeer klein. Ook als de informatie feitelijk gezien wel op de webstek van de gemeente is, kan de sociale druk (het zijn sociale media ten slotte) groot worden om Facebook te gaan gebruiken. En dan een overheid zich er mijn inziens niet vanaf maken dat je de keus hebt het niet te gebruiken.
lenwar
@dmantione30 juni 2024 09:15
Hoe dan ook, Facebook zal burgers die op Facebook komen willen volgen, dat is hun broodwinning. Dus wat de overheid ook afspreekt, als ze Facebook gebruikt stelt ze burgers bloot aan privacyschending.
Dat klopt natuurlijk. Dat is Facebook z’n businessmodel.
Facebook is gewoon geen geschikt medium voor communicatie tussen overheid en haar burgers. De overheid heeft daar prima zelf middelen voor, gewoon niet gebruiken
Social Media is juist een bijzonder goed push-mechanisme voor informatieverstrekking voor een overheid.
Het moet uiteraard niet het enige mechanisme zijn.

Er zijn verbazingwekkend weinig push-mechanismen waar je snel veel mensen ook echt bereikt. Ze zijn er wel, maar social media is natuurlijk wel een heel laagdrempelige manier.
dmantione
@lenwar30 juni 2024 10:58
In ieder geval is het zeer selectief wie je zult bereiken, ik kom er in ieder geval nooit. Dat hoeft geen probleem te zijn, stel je bent hier op het forum actief dan zul je weer een ander publiek bereiken. Het is in elk geval belangrijk te beseffen dat Facebook allesbehalve het algemene publiek is en daarom zet ik toch ernstige twijfels bij de geschiktheid voor informatieverstrekking.
lenwar
@dmantione30 juni 2024 11:24
Dan verschillen we daar van mening :)

Ik heb zelf geen enkel socialmedia-account. (En dan bedoel ik zaken als Facebook, Tiktok, X, enz. - Dus zaken als WhatsApp en Tweakers dan niet meegerekend). Mij bereiken ze dus ook niet via social media. Echter hebben wel 'heel veel' mensen een socialmedia-account, waardoor ze een 'best wel grote groep' kunnen bereiken op die manier. (mits de Socialmediaboer besluit dat jij geïnteresseerd bent in het bericht natuurlijk, maar dat is weer een andere discussie ;) )

Zoals ik al schreef, moet het zeker niet het enige mechanisme zijn. Er zijn echter onder aan de streep maar zoveel mechanismen om informatie te 'pushen', op een manier dat mensen het laagdrempelig kunnen oppikken.

Infomercials op TV: Ik kijk vrijwel geen lineaire tv, dus ook daar bereiken ze mij niet. Toch zijn er een boel mensen die dat wel doen.
Advertorials op websites: Ik heb een adblocker. Ik word wederom niet bereikt, maar een boel mensen hebben dat niet. Dus dan bereiken ze wel een boel mensen.
Tactisch geplaatste posters/billboards langs de weg binnen de bebouwde kom: Bereik je potentieel iedereen in een omgeving mee, is echter duur en traag.

Je wilt niet per se met SMS-diensten aan de slag of zo om aan te geven dat het stadhuis morgen om 15:00 sluit ivm weet ik veel wat. (om maar even een stom voorbeeld te geven)
Als je dat gaat doen, gaan mensen zich heel snel afmelden voor dat soort diensten, omdat dat te invasief is.

Mijn eerste gedachten:
WhatsApp heeft dat 'kanalen-systeem'. Ik heb het nooit gebruikt, maar ik zat net even te kijken. Voetbalclubs, RTL Nieuws en het Europees Parlement hebben een kanaal. Dat is allicht ook iets lokale en landelijke overheden? Uiteraard heeft niet iedereen WhatsApp, maar een heleboel mensen in Nederland wel. Misschien iets van een Telegram-kanaal (ligt misschien wat gevoelig op het moment ;) )? Signal heeft volgens mij niet een dergelijk mechanisme? Allicht iets van een Discord-kanaal? (geen idee hoeveel Nederlanders Discord gebruiken)
Zo zijn er vast nog een paar dingen te bedenken, en dat als je die allemaal samen hebt, dat je dan echt een heel groot percentage van de mensen wel hebt. 100% van de bevolking gaat sowieso niet lukken. Als iemand (vrijwel) niets op internet doet en vrijwel geen TV kijkt of radio luistert, is iemand sowieso moeilijk te bereiken voor 'push-berichten'.
CivLord
@dmantione1 juli 2024 11:25
Facebook is gewoon geen geschikt medium voor communicatie tussen overheid en haar burgers. De overheid heeft daar prima zelf middelen voor, gewoon niet gebruiken.
Maar wanneer een groot deel van de doelgroep die de overheid wil bereiken voornamelijk Facebook (en andere Meta-diensten) gebruikt voor hun informatievoorziening en niet naar de andere kanalen kijkt die de overheid tot haar beschikking heeft, moet je toch wat.
Leuk dat de overheid gebruik kan maken van Postbus 51 spotjes op TV en advertenties in kranten. maar wanneer de doelgroep enkel op Instagram zit en geen TV kijkt of kranten leest, schiet je daar niets mee op.
dmantione
@CivLord1 juli 2024 11:43
Het is één van de hoofdredenen waarom er een publieke omroep bestaat en de oplossing moet ook in die hoek gezocht worden. Als de doelgroep niet meer naar televisie kijkt, is moet de oplossing gezocht worden de PO er taken bij te geven.
moimeme @CivLord1 juli 2024 14:17
"een groot deel van de doelgroep die de overheid wil bereiken"
Dat is een probleem, zij weten niet wie ze missen.

[Reactie gewijzigd door moimeme op 22 juli 2024 13:59]

Doesnotcompute 29 juni 2024 12:05
Overheden moeten sowieso geen socials gebruiken, maar hun eigen kanalen.
voorstad @Doesnotcompute29 juni 2024 13:14
Of gewoon hun eigen https://social.overheid.nl kanaal gebruiken. Te openen zonder account, te volgen zonder account (RSS) en te volgen met je eigen fediverse account naar keuze.

#mastodon #fediverse

https://www.businessinsid...erse-en-wat-kan-ik-ermee/

[Reactie gewijzigd door voorstad op 22 juli 2024 13:59]

5V1NA70G 29 juni 2024 12:53
Ik ben benieuwd wat er uit de gesprekken en ‘afspraken’ gaat komen. Ook met het oog op het recente advies van de AP mbt scholen en social media.
https://autoriteitpersoon...-met-duidelijke-afspraken
Loft @5V1NA70G29 juni 2024 14:17
Misschien ben ik te sceptisch, maar dergelijk sociale kanalen leven van data en in het verleden deden ze iets verkeerd, zeiden mea culpa, hebben de data al, betalen een paar miljoen.... en het leven gaat verder.

Maar dan is het kwaad al geschied, dat is de zoveelste overtreding al begaan, enz...

En dan focussen we ons nog veel op Facebook en Co.. Idem voor Tiktok en andere bedrijven.
En dan focussen we ons ook nog op de grote jongens. Waarom niet voor alle bedrijven?

Gewoon niet de wete overtreden, ook niet een klein beetje.
kodak
@5V1NA70G29 juni 2024 14:27
Het is eerder de vraag hoe lang het gaat duren voordat men stelt dat het genoeg is dat de overheid niet aan de wet voldoet. Het advies van de toezichthouder, van ruim 4 jaar geleden, was namelijk niet om de onduidelijkheid maar in stand te houden tot er misschien eens duidelijkheid komt. Eerder juist om dat te voorkomen en stoppen. Omdat de overheid de nodige duidelijkheid niet heeft en omdat het bedrijf geen duidelijkheid geeft om als overheid te tonen wel of niet te voldoen. Dit hele uitstellen en daarmee de situatie in stand houden is niets anders dan geen waarde hechten aan de wettelijke verplichting dat er duidelijkheid nodig is. De vraag is wanneer de toezichthouder eindelijk eens gaat handhaven dat de eisen van het bedrijf niet het probleem zijn maar dat de overheid de eisen waar ze al jaren aan moet voldoen maar blijft negeren door zichzelf en het bedrijf gelegenheid te blijven geven steeds weer met ander 'excuus' te komen.
Floort 29 juni 2024 11:55
Het was een onderzoek dat BZK zelf heeft laten uitvoeren en een advies van de AP op basis van dat onderzoek. Het is geen onderzoek van de AP.
riverbit 29 juni 2024 15:18
Tegenover NRC zegt ze nu dat Meta ditmaal 'misschien wel antwoord wilde geven op onze vragen', maar dat de techgigant de staatssecretaris eerst een geheimhoudingsverklaring wilde laten ondertekenen, waarin ze zou beloven niet in de openbaarheid te praten over hun gesprekken. "Nou, dat ging ik natuurlijk niet doen", zegt ze tegen de krant.
Ik snap ook niet waarom Facebook nou dacht dat ze dit überhaupt ging doen. Het is natuurlijk wel lastig, want je bereikt er natuurlijk wel heel veel mensen mee en je moet als overheid ook vooral faciliteren dat je te vinden bent. Aan de andere kant is de overheid bijvoorbeeld wel gestopt met TikTok en mag die app niet eens worden geïnstalleerd op werktelefoons.
kodak
@riverbit30 juni 2024 12:17
Het bedrijf noemt het normaal klanten geheimhouding te laten ondertekenen bij commerciële kwesties.
Ze lijken daarbij niet uit te leggen waarom ze het als commerciële kwestie zien. Alleen dat ze de overheid niet als toezichthouder zagen.

Hun grens lijkt dus dat als je als klant geen toezichthouder bent en wettelijk kritische vragen moet stellen aan wie ze de persoonlijke gegevens van personeel en klanten doorgeven ze het dan belangrijker vinden dat er zo min mogelijk transparantie naar anderen is. En dat kan ook verklaren waarom ze er zelf om te beginnen al niet transparant over lijken (anders hoef je het niet te vragen).

Het lijkt me daarbij sterk dat ze bij het bedrijf niet weten dat er transparantie nodig is en de overheid al jaren aan het uitstellen is om een definitieve beslissing te nemen. Dus als voorwaarden gaan eisen dat de overheid als klant geheimhouding heeft voor ze inhoudelijk antwoord krijgen met wie ze persoonlijke gegevens delen klinkt als opzet om de vragen in te laten trekken en tijd te rekken.
Autisme_tech 29 juni 2024 18:02
Ik heb geen facebook, het nieuws lees ik wel in de media of op de site van de overheid zelf
iching-TAO 29 juni 2024 20:50
De ondergeschiktheid van de Nederlandse wetgever en wetshandhaver aan de Verenigde Staten en haar multinationals toont zich weer eens. Ik kan de gesprekken niet serieus nemen wanneer zo op voorhand wordt aangegeven dat men er wel uit zal komen en dat evidente overtreding van EU-privacy wetten (hoe theoretisch dan ook) een gegeven is.

Jammer zo zal Europa altijd een 'football' blijven van de empires.
oudengrijs 30 juni 2024 16:49
Als ik hier de reacties lees van forumdeelnemers die blijkbaar betrokken zijn bij voorlichting namens de overheid, dan krijg ik de indruk dat deze zichzelf zien als een soort heilsoldaten die de kroegen langsgaan om de Strijdkreet aan de man te brengen. Ze begeven zich op plaatsen waar ze eigenlijk niet willen zijn om de doelgroep te bereiken.

Maar er is een groot verschil.

Het Leger des Heils bestrijdt het alcoholisme. Het is actief in de verslavingszorg. De aanwezigheid van van onze overheid op Facebook, daarentegen, legitimeert nu juist de verslaving aan sociale media, met alle inmiddels bekende nadelige gevolgen voor de geestelijke volksgezondheid.

De overheid moet geen zaken doen met deze pushers.
JeroenNietDoen 29 juni 2024 11:35
Het voordeel is wel dat we langer kunnen genieten van de vele Henk en Ingrids die reageren met termen als "2030 agenda", "WEF", "Elite" etc etc onder Overheids posts.
iAR @JeroenNietDoen29 juni 2024 12:16
Zo langzamerhand is dit niet meer echt genieten. Het is tergend vermoeiend om elke keer weer dezelfde domme shit te zien/horen/lezen.
PCG2020 @MuizUnattended29 juni 2024 16:42
Klopt, het WEF en de Agenda 2030 bestaan inderdaad. Het is ook een feit dat er op sociale media allerlei onzin over verkondigd wordt en óók dat die onzin vaak onder berichten van overheden op sociale media staat. Dus wat is nu precies jóuw punt?
PCG2020 @MuizUnattended29 juni 2024 18:56
Jawel hoor, een andere mening is prima. Het oneens zijn met iemand kan immers ook mét begrip voor diens standpunt. Dat wordt alleen wel lastig wanneer dat standpunt gebaseerd lijkt te zijn op geruchten, aannames en halve waarheden.
MuizUnattended @PCG202030 juni 2024 22:37
Geruchten volgens wie? En aannames volgens wie? Waar ligt dat onderscheid dan? En wie bepaald dat dan? Wiens waarheden? Kijk dat jij die mensen dan w eer niet gelooft, dat kan en mag. Maar alles wegzetten als onzin en Henk en Ingrids omdat jij er anders over denkt is wel erg kort door de bocht. Sorry maar dat is dan weer mijn mening. En met een mening moet je zelfs hier uitkijken heb ik al geleerd.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.