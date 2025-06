Gegevensbeschermingsautoriteit ontving vorig jaar 604 privacyklachten

De Gegevensbeschermingsautoriteit ontving in 2022 604 privacyklachten, iets minder dan een jaar eerder. De Belgische privacytoezichthouder opende verder 1426 onderzoeken naar datalekken, waarvan zes op basis van eigen onderzoek. De GBA deelde voor 738.900 euro aan boetes uit.

Dat schrijft de Gegevensbeschermingsautoriteit in zijn jaarverslag over 2022. De GBA kreeg in dat jaar 604 klachten. In 2021 waren dat er 1928, maar 1120 daarvan gingen over een datalek bij Facebook waardoor het aantal zaken waarover een klacht binnenkwam op 808 lag. Dat zijn er een stuk minder dan in Nederland; de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg in 2022 13.113 klachten binnen en dat was ondanks het feit dat de toezichthouder zich noodgedwongen minder vaak bereikbaar moest maken.

De GBA begon 1420 onderzoeken naar datalekken. Opvallend is dat de toezichthouder in zes gevallen uit eigen beweging zo'n onderzoek startte. Toezichthouders hebben het recht dergelijke ambtshalve onderzoeken te beginnen, maar in Nederland bleek onlangs dat de toezichthouder dat in de praktijk nooit doet. De meeste datalekken waren in België het gevolg van een menselijke fout. In een kwart van de gevallen werd een gemeld datalek veroorzaakt door een hack of phishing.

De toezichthouder gaf verder in 321 gevallen advies aan een overheid over een wetsvoorstel en moest in 2985 informatie geven over een privacyvraagstuk. Het aantal van zulke informatievragen daalt sterk. Dat waren er 2021 nog 4207, en in 2019 5016. In een op de vijf gevallen werd er een vraag gesteld over direct marketing en in nog eens 22 procent over het gebruik van camerabeelden.

De Gegevensbeschermingsautoriteit rondde 189 onderzoeken af. De GBA merkt vooral op dat het soms lang kan duren voor een onderzoek af is. 72 van die onderzoeken werden in 2021 gestart. Nog eens 46 onderzoeken liepen al in 2020 en 10 onderzoeken begonnen zelfs al in 2018 en hadden dus vijf jaar nodig om afgerond te worden. In totaal deelde de GBA voor 738.900 euro aan boetes uit.

De toezichthouder zegt nog steeds problemen te hebben met de invulling van de directie. Het is daar al jaren chaotisch, beschreef Tweakers vorig jaar al. De Belgische waakhond kent vijf afdeling met ieder een eigen directie, maar in 2022 werden twee van die directieleden ontslagen. Daarom moesten de overgebleven drie directieleden de leiding nemen over de twee andere afdelingen. De toezichthouder kreeg vorig jaar wel extra geld voor zijn taken. De toezichthouder heeft 66 werknemers en had vorig jaar een budget van iets minder dan 10 miljoen euro.