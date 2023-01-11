Gegevensbeschermingsautoriteit keurt plan goed voor nieuw trackingcookiescherm

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een alternatief cookietoestemmingsscherm van de Europese advertentiebranche goedgekeurd. Vorig jaar kreeg IAB Europe nog een AVG-boete en moest het zijn Transparancy & Consent Framework aanpassen.

De Belgische privacytoezichthouder heeft een actieplan van IAB Europe goedgekeurd. De beslissing werd genomen door de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De uitspraak volgt op een boete en sancties die de GBA vorig jaar oplegde aan de advertentiebranche. De Gegevensbeschermingsautoriteit verklaarde in februari 2022 het Transparancy & Consent Framework, ofwel TCF, illegaal. Dat is een technologie die aan de basis ligt van de meeste cookiepop-ups die uitgevers gebruiken.

TCF is gemaakt door IAB Europe. Dat is de branchevereniging van Europese uitgevers en adverteerders, waar onder meer ook Tweakers' moederbedrijf DPG bij is aangesloten. IAB maakte in aanloop naar de privacywet AVG een technologie die het mogelijk moest maken voor adverteerders om toestemming te vragen voor trackingcookies op websites. Dat moest gebeuren op een manier die onder de AVG acceptabel was. Een groot deel van de Europese media en websites gebruikt sinds 2018 een vorm van dat TCF om een eigen cookietoestemmingpop-up te tonen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit verklaarde dat TCF vorig jaar echter illegaal. De cookiepop-ups bleken juist helemaal niet aan de AVG te voldoen. Zo maakt die pop-up niet duidelijk welke cookies worden geplaatst en is niet duidelijk wie daar precies verantwoordelijk voor is. Ook waren er technische obstakels. Zo konden gebruikers geen toestemming intrekken en was niet duidelijk waarmee zij akkoord gingen als ze cookies accepteerden.

De Gegevensbeschermingsautoriteit deelde daarvoor een boete uit van 250.000 euro. Maar belangrijker was dat het IAB Europe verplichtte om aanpassingen aan het TCF te doen. IAB kreeg twee maanden de tijd om een actieplan in te dienen met verbeterpunten. Dat liep vertraging op omdat IAB in beroep was gegaan tegen de boete. Inmiddels heeft de Belgische toezichthouder het actieplan wel ontvangen en geeft het daar nu definitief akkoord op.

Wat er precies aan het plan is veranderd, is echter nog onbekend. Daarover wil de Gegevensbeschermingsautoriteit geen mededelingen doen 'wegens de lopende gerechtelijke procedure'. IAB Europe heeft nu maximaal een half jaar de tijd om de maatregelen uit het actieplan door te voeren. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat er een nieuwe versie van het TCF komt, dat websitebeheerders dan kunnen implementeren. Dat hoeft niet per se binnen zes maanden, maar websites die de implementatie niet voltooien, lopen mogelijk risico op een AVG-boete.