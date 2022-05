Toezichthouder geeft Knack en Le Vif 50.000 euro AVG-boete voor cookiepop-up

De Belgische uitgever Roularta heeft een AVG-boete van 50.000 euro gekregen vanwege dark patterns in het cookiebeleid op nieuwssites Knack en Le Vif. De sites plaatsten cookies voordat bezoekers die konden weigeren en zij werden daarover niet goed geïnformeerd.

De boete komt voor rekening van Roularta Media Group, de uitgever van de nieuwssites Knack en Le Vif. De Gegevensbeschermingsautoriteit begon in 2019 een onderzoek naar twintig populaire Belgische nieuwswebsites, waaronder ook HLN, VTM, Het Nieuwsblad, VRT en De Tijd. Deze boete is het eerste resultaat van dat onderzoek. Mogelijk volgen er ook voor de andere websites nog boetes of besluiten, maar die onderzoeken zijn nog niet afgerond.

De Gegevensbeschermingsautoriteit constateert dat de twee websites op drie manieren de AVG overtreden. Een daarvan is dat de sites cookies installeren voordat bezoekers daarvoor toestemming kunnen geven. Dat zijn er veel: Knack plaatst 66 cookies waarvan 48 van derde partijen komen. Bij Le Vif gaat het om 60 cookies waarvan 44 van derde partijen. De Gegevensbeschermingsautoriteit noemt slechts twee van die cookies 'strikt noodzakelijk'. Daarmee overtreedt de uitgever zowel artikel 6 van de AVG als de Belgische Wet Elektronische Communicatie.

Ook plaatsen beide websites statistische cookies zonder dat gebruikers daarvoor toestemming konden geven. De privacytoezichthouder hekelt vooral de dark patterns die de websites inzetten om cookieacceptatie af te dwingen. "De vakjes voor toestemming voor de installatie van cookies door derde partijen waren reeds vooraf aangekruist", schrijft de GBA. Daarmee gaven bezoekers geen ondubbelzinnige toestemming voor het plaatsen van de cookies. Later bleek ook dat de toestemming van de cookies 'niet zo gemakkelijk kon worden ingetrokken als zij was gegeven'. Tot slot zouden bezoekers niet goed geïnformeerd worden over de cookies die worden geplaatst. Het cookiebeleid is niet duidelijk over 'de noodzaak van het gebruik van thirdpartycookies'. Ook komen de namen van de cookies niet overeen met wat er in het pop-upscherm staat en het is niet duidelijk hoe lang cookies worden bewaard.

Opvallend is dat Knack en Le Vif een cookiemuur gebruiken van IAB Europe. Dat heeft het Transparancy & Consent Framework gebouwd, een tool waarmee websites cookietoestemming kunnen vragen. Die tool kwam eerder dit jaar al onder vuur te liggen toen de Belgische toezichthouder die illegaal verklaarde. In dat opzicht is de uitspraak niet gek, maar wat vooral opvalt is dat veel van de partijen waar Knack en Le Vif cookies van plaatsten niet bekend waren bij de IAB. "Van de 449 partners die op de sites van Knack en Le Vif zijn vermeld, zijn er 312 niet of niet meer door IAB gevalideerd", schrijft de GBA.

De uitgever krijgt vanwege die overtredingen een boete van 50.000 euro. Roularta kan daar nog tegen in beroep gaan.