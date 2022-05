Belgische glasvezelmarkt groeide in 2021 het snelst van alle EU-landen

De Belgische ftth/b-glasvezelmarkt groeide vorig jaar met 109 procent, waarmee het land relatief gezien de grootste stijging in ftth/b-aansluitingen had. Afgelopen september hadden 0,6 miljoen Belgische gebouwen een glasvezelaansluiting, meldt de FTTH Council Europe.

De organisatie meldt niet hoeveel glasvezelaansluitingen er in België in absolute getallen zijn bijgekomen. De raad keek naar de periode van september 2020 tot september 2021. In 2020 was de Belgische glasvezelmarkt ook de snelst groeiende in Europa; toen was de stijging nog 115 procent. De top vijf voor 2021 wordt aangevuld door Griekenland, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk, waar het aantal aansluitingen met 80 tot 90 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder, en Oostenrijk met 62 procent.

In absolute getallen groeide in Frankrijk het aantal glasvezelaansluitingen het meest, met 4,3 miljoen. Daarna volgt het Verenigd Koninkrijk met 3,4 miljoen, Duitsland met 2,4 miljoen, Italië met 1,5 miljoen en Polen met 1 miljoen aansluitingen. Over de groei in Nederland worden geen cijfers gedeeld. In Nederland hadden volgens de raad afgelopen september 3,9 miljoen huizen een ftth-glasvezelaansluiting.

Hoewel het aantal glasvezelaansluitingen in België vorig jaar het snelst groeide, heeft dit land wel het kleinste aandeel glasvezelaansluitingen. Afgelopen september had volgens de raad 11,7 procent van alle Belgische gebouwen een glasvezelaansluiting. Gemiddeld over de EU en het Verenigd Koninkrijk is dit 48,5 procent. Nederland is daarbij net bovengemiddeld, met 49 procent.

In de EU en het Verenigd Koninkrijk waren er afgelopen september 109 miljoen gebouwen passed en waren er 57 miljoen glasvezelabonnees. De raad verwacht dat tegen 2027 199 miljoen gebouwen in de EU en het VK een glasvezelaansluiting hebben.