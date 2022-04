KPN sluit minder huishoudens aan op glasvezel

KPN heeft afgelopen kwartaal 75.000 nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Dat is flink minder dan het kwartaal ervoor en ook dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens de telecomaanbieder ligt de fiberaanleg wel op koers.

Dankzij de 75.000 nieuwe glasvezelaansluitingen zat KPN aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 op 3,29 miljoen ftth-aansluitingen in Nederland. In het vorige kwartaal sloot KPN 120.000 huishoudens op glasvezel aan, in het eerste kwartaal van 2021 waren dat er 106.000. Als reden voor de daling noemt KPN de 'timing van het opleveren van projecten'. KPN verzekert dat de glasvezelaanleg volgens plan verloopt.

Glaspoort, de joint venture van KPN en APG, realiseerde 36.000 nieuwe glasvezelaansluitingen. In totaal heeft Glaspoort nu 111.000 huishoudens aangesloten op ftth. De joint venture richt zich met name op landelijke gebieden met de aanleg. Volgens KPN is 51 procent van zijn internetklanten nog via koperlijnen aangesloten en 49 procent inmiddels via glasvezel. Daarmee lijkt het erop dat in het huidige kwartaal glasvezel de overhand neemt.

In totaal kreeg KPN er in het afgelopen kwartaal 42.000 glasvezelklanten bij. Omdat er ook internetklanten vertrokken, gaat het in totaal om 7000 nieuwe breedbandklanten voor het bedrijf. In het vorige kwartaal schreef KPN er ook 42.000 glasvezelklanten bij en ging het om netto 3000 nieuwe breedbandklanten.