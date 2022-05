KPN kreeg afgelopen kwartaal 36.000 nieuwe glasvezelklanten

KPN laat in zijn kwartaalcijfers weten dat de groei van het aantal glasvezelklanten doorzet. De provider kreeg er in het derde kwartaal van dit jaar 36.000 klanten bij. Het bedrijf meldt daarnaast dat de uitrol van glasvezel op schema ligt.

KPN meldt in een toelichting bij zijn kwartaalcijfers dat het bedrijf in de afgelopen drie maanden 46.000 verbindingen heeft geactiveerd. Netto kreeg het bedrijf er 36.000 glasvezelklanten bij. Die toename ligt hoger dan in het derde kwartaal van 2020, toen het bedrijf 27.000 nieuwe klanten kreeg. In de eerste twee kwartalen van 2021 lag de groei wel hoger; in beide kwartalen meldde KPN 47.000 nieuwe glasvezelklanten.

Het aantal klanten van het KPN-kopernetwerk daalde opnieuw in het afgelopen kwartaal, hoewel de toename van het aantal glasvezelklanten hoger lag. Netto houdt KPN er daarmee 1000 nieuwe breedbandklanten aan over. In die cijfers wordt het aantal klanten van Oxxio niet meegenomen.

De provider meldt verder dat de aanleg van zijn glasvezelnetwerk op schema ligt. Het bedrijf heeft in de afgelopen twaalf maanden 424.000 verbindingen aangelegd. Daarbij meldt KPN-ceo Joost Farwerck opnieuw dat het glasvezelnetwerk van het bedrijf eind 2026 'nagenoeg' heel Nederland moet reiken. De provider heeft het afgelopen kwartaal 96.000 FttH -verbindingen aangelegd, iets minder dan in de voorgaande twee kwartalen. In het eerste kwartaal van 2021 legde het bedrijf 106.000 verbindingen aan en in het tweede kwartaal lag dat aantal op 113.000.

Met deze toevoegingen ligt het totale aantal huishoudens dat op het KPN-glasvezelnetwerk is aangesloten op 3,1 miljoen. Het bedrijf is eerder dit jaar onder andere een joint venture aangegaan met pensioenbeheerder APG om de aanleg te versnellen, in de vorm van glasvezelbedrijf Glaspoort. Daarmee wil het bedrijf in de komende jaren 750.000 huishoudens voorzien van glasvezel. Het gaat daarbij om verbindingen in 'dorpen, kleine kernen en op bedrijfsterreinen'. Het netwerk dat Glaspoort aanlegt, is sinds 1 oktober ook open voor andere providers.

Het aantal huishoudens dat exclusief vaste diensten van KPN afneemt, zoals vast breedbandinternet en televisie, lag in het afgelopen kwartaal op 1,284 miljoen. Dat is een daling van 15.000 ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Het aantal huishoudens dat een mobiel abonnement combineert met vaste diensten, steeg tussen die twee periodes wel, van 1,469 naar 1,485 miljoen. Verder daalde het aantal huishoudens met enkel een mobiel abonnement bij KPN met 14.000 naar 772.000.

KPN had over het afgelopen kwartaal een omzet van 1,312 miljard euro, waarvan het gros afkomstig is uit diensten. Dat is een stijging van 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2020. De nettowinst steeg met 40 procent, van 132 miljoen naar 185 miljoen euro.