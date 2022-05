Agoria Solar Team uit België gaat aan kop in zonnerace Marokko

De eerste etappe van de Solar Challenge Morocco is gewonnen door het Belgische Agoria Solar Team van KU Leuven. De Nederlandse teams uit Twente, Delft en Groningen staan op plek twee tot en met vier. De race van 2500km duurt in totaal vijf dagen.

De BluePoint Atlas van het Agoria Solar Team legde de eerste etappe van 475km afstand en 3900 hoogtemeters af in 7 uur en zo'n 22 minuten. De RED Horizon van Solar Team Twente kwam ruim 17 minuten later binnen. De teams begonnen maandagochtend aan de in totaal 2500km lange zonnerace die vijf dagen zal duren. Bij de eerste etappe moesten de teams uit de stad Agadir door het drukke verkeer navigeren. Daarbij wist het Belgische team twee Nederlandse teams die hoger waren gekwalificeerd en daardoor eerder waren gestart, in te halen.

Het Belgische team schrijft dat vooral de klim naar 1800 meter in het Atlasgebergte een uitdaging was, maar dankzij de sterke motor kon het team naar eigen zeggen de top snel bereiken. Ondanks een dromedaris die de weg voor korte duur versperde, bleef het team tot aan de finish in Zagora aan de leiding.

Team Zonneauto Universiteit Tijd Stand Agoria Solar Team BluePoint Atlas Leuven (BE) 07:21:55 1 Solar Team Twente RED Horizon Twente (NL) 07:39:23 2 Vattenfall Solar Team Nuna 11 TU Delft (NL) 07:57:53 3 Top Dutch Solar Racing Green Spirit Groningen (NL) 08:41:00 4 Chalmers Solar Team SKÖLL Gothenburg (SE) 10:03:00 5 Sonnenwagen Aachen Covestro Photon Aachen (DE) 10:21:00 6 Solaride Estonia Solaride 1 6 universiteiten (EE) 12:05:00 7

Solar Team Twente startte de eerste etappe als vierde en kwam als tweede binnen. Snel na de start moest het team enkele minuten stoppen door een mechanisch probleem. Daardoor werd de RED Horizon door twee andere teams ingehaald, maar in de loop van de dag konden er weer plekken goedgemaakt worden. Zo wist het team uit Twente de andere Nederlandse teams in te halen en een voorsprong op die teams op te bouwen.

Top Dutch Solar Racing uit Groningen had zich met zijn Green Spirit als eerste gekwalificeerd, maar kwam uiteindelijk als vierde over de streep, op een achterstand van meer dan een uur van het Belgische team. Het team schrijft er vertrouwen in te hebben met de data van de eerste etappe de strategie aan te kunnen passen, om weer tijdwinst te halen.

Foto: Top Dutch Solar

Het Vattenfall Solar Team van TU Delft dat met zijn Nuna11 als derde binnenkwam, vat de dag samen in een YouTube-video. Het team spreekt van een hectische dag en zegt dat er 's middags weinig zon was, wat de race bemoeilijkte. De vorderingen van het team zijn ook te volgen via een webcam op de zonneauto.

Naast de Nederlandse en Belgische teams doen er nog teams uit Duitsland, Zweden en Estland mee. Die liggen na de eerste etappe al op een achterstand van meerdere uren. De zonnerace in Marokko is de vervanger voor de World Solar Challenge in Australië, die vanwege strenge lock-downregels daar niet doorgaat.

Tweede etappe gestart

Dinsdagochtend zijn de teams begonnen aan de tweede etappe, een rit van 548 kilometer met 1628 hoogtemeters, waarmee de teams het woestijndorp Merzouga zullen bereiken. De tweede etappe gaat dwars door de bergen en wordt door de teams gezien als de moeilijkste rit van de wedstrijd. Naar verwachting komen de teams tegen de avond aan op de bestemming.