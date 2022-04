Nuna11 van TU Delft: op sommige vlakken minder efficiënt, wel veel duurzamer

Een zwaardere accu, minder efficiënte zonnepanelen, een grotere cabine. Op het eerste gezicht lijkt de Nuna11 wellicht een stap terug van de NunaX. Toch is deze zonneauto aerodynamischer en worden er minder controversiële materialen gebruikt, zegt de chief engineer tegen Tweakers.

De meest opvallende wijziging van de Nuna11 draait om het aantal wielen. In feite gaat het Vattenfall Solar Team met de Nuna11 terug naar zijn roots. Net als de eerste zes Nuna's heeft ook nummer elf drie wielen in plaats van vier. Dat komt door de reglementen. De afgelopen jaren waren vierwielers verplicht, maar de organisatie van de World Solar Challenge besloot dat dit jaar ook driewielers mogelijk zijn.

"Op basis van die nieuwe reglementen zijn we met z'n zeventienen gaan brainstormen over wat nou de beste opstelling zou zijn", zegt chief engineer Tibbe Lukkassen tegen Tweakers. "Daar kwam dit ontwerp uit met drie wielen."

Vooral minder luchtweerstand

Een wiel minder betekent natuurlijk minder rolweerstand, al is dat volgens Lukkassen niet de grootste winst bij het driewielig ontwerp. "Luchtweerstand is namelijk goed voor zo'n zeventig tot tachtig procent van de totale rol- en luchtweerstand. Juist op het gebied van luchtweerstand halen we met een wiel minder winst in deze opstelling. Een extra wiel zorgt bijvoorbeeld voor veel lucht die de auto in wordt gecirculeerd, daarom hebben we ervoor gekozen om een wiel weg te halen."

In het verleden zijn er vaker productieauto's met maar drie wielen verschenen, waarbij er twee wielen vooraan zitten en eentje achteraan, of andersom. De studenten hebben er echter voor gekozen om twee wielen aan de rechterzijde te plaatsen, voor en achter de coureur, en een derde wiel aan de linkerzijde in het midden van de zonneauto. Op deze manier zitten de twee rechterwielen in een lijn, wat weer voordelen op het gebied van aerodynamica zou opleveren.

Dit betekende wel dat het team een eigen mechanisch stuursysteem moest ontwikkelen, zegt Lukkassen. Reguliere stuursystemen gaan immers uit van twee sturende wielen die op dezelfde hoogte liggen. Omdat de sturende wielen van de Nuna11 echter niet in dezelfde lijn staan, moeten ze ook niet in dezelfde hoek draaien bij het maken van een bocht. Anders zou een van de wielen in een bocht kunnen slippen, wat weer nadelig zou zijn voor de efficiëntie van Nuna11.

De Nuna11. Foto: Jorrit Lousberg

Kenteken en een grotere cabine

Ondanks het opvallende driewielerontwerp staat de Nuna11 wel dichter bij een 'gewone' auto dan voorgaande modellen, zegt Lukkassen. "Dat wil de organisatie van de World Solar Challenge ook bereiken met de nieuwe reglementen. Daarom hebben we de cabine bijvoorbeeld groter moeten maken, zodat deze comfortabeler is. Ook hebben we een kenteken achter op de auto geplaatst. Aerodynamisch gezien is dat kenteken een nachtmerrie, maar daardoor lijkt de zonneauto wel iets meer op wat je verder op de openbare weg ziet."

Een ander onderdeel dat wegens de reglementen is aangepast, is het zonnepaneel. De zonnepanelen van het vorige model hadden een totale oppervlakte van 2,64m² en dit betrof galliumarsenidezonnepanelen. Met de nieuwe reglementen mogen deze niet meer worden ingezet. De GaAs-panelen zijn efficiënter, maar ook minder milieuvriendelijk en duurder. De verminderde efficiëntie van de siliciumpanelen is ook de reden dat het nieuwe zonnepaneel met 4m² een stuk groter is dan het NunaX-paneel, terwijl ze allebei ongeveer dezelfde hoeveelheid energie opleveren. Lukkassen wil nog geen informatie geven over de exacte samenstelling van dit siliciumpaneel, vanwege de concurrentie.

Het zonnepaneel ligt ook niet plat op Nuna11, maar in een hoek van drie graden. Dit was voornamelijk bedoeld voor de harde zijwinden van Australië, waarbij harde wind aan de linkerkant van de auto ervoor zou kunnen zorgen dat het linkerwiel niet stabiel zou zijn. Door het plaatsen van het paneel in de hoek van drie graden zou het team er volgens Lukkassen voor zorgen dat de auto ook bij harde zijwinden aan de linkerzijde stabiel blijft. Hoewel het gekantelde paneel speciaal voor Australië was ontwikkeld, zou het paneel ook handig zijn voor de race in Marokko, waar de auto in oktober mee gaat doen aan de Solar Challenge van dit jaar.

Iets groter dan NunaX

Door het grotere zonnepaneeloppervlak en de verplichte, grotere cabine, is de Nuna11 iets groter dan de NunaX. Nuna11 is ongeveer 3,5 meter lang en 2 meter breed, waar NunaX 3,3x1,5 meter was. De Nuna11 is met ongeveer een meter wel net zo hoog als NunaX. Het nieuwe model is wel weer een stuk zwaarder, met 150 tot 160kg. NunaX woog 135kg.

Dit extra gewicht heeft vooral te maken met de nieuwe lfp-accu. Dergelijke lithiumijzerfosfaat-accu's gebruiken bijvoorbeeld niet het metaal kobalt. "Het is al jaren iets waar je als team over nadenkt. Je maakt de balans op en kijkt of het extra gewicht van de lfp-accu opweegt tegen de milieuvoordelen. Vorige jaren waren die milieuvoordelen de trade-off niet waard, maar inmiddels zien we dat de ontwikkelingen vooruit zijn gegaan. Lfp-accu's zijn tegenwoordig lichter dan voorheen, daarom hebben wij ook de stap kunnen zetten om voor lfp-accu's te kiezen in plaats van conventionele Li-ionaccu's. Een 5kWh-lfp-accu blijft echter wel ongeveer twee keer zo zwaar als een conventionele 5kWh-Li-ionaccu."

Een ander, niet onbelangrijk voordeel van lfp-accu's, is dat deze stabieler zijn en minder brandgevoelig zijn. NunaX wist de vorige World Solar Challenge niet af te ronden, omdat het voertuig in brand vloog voor de finish. De oorzaak van deze brand is nooit achterhaald, al ontstond die brand wel in de accu. De extra stabiliteit speelde volgens Lukkassen wel mee, 'maar was geen doorslaggevende reden om voor lfp te gaan'.

Foto: Jorrit Lousberg

Krachtige én efficiëntere motorcontroller

De laatste verbetering is een zelfgemaakte motorcontroller. Bij voorgaande edities kocht het team deze controller in, maar omdat er zowel in Australië als in Zuid-Afrika met de auto zou worden gereden, bleek deze controller, die de motor van energie voorziet, niet geschikt te zijn. Deze zou namelijk niet krachtig genoeg zijn voor het Zuid-Afrikaanse terrein. Een motorcontroller die dat wél is, zou weer niet efficiënt genoeg zijn om te gebruiken op de Australische vlaktes bij kruissnelheid. Naast de inmiddels afgelaste World Solar Challenge, had de zonneauto namelijk ook gebruikt moeten worden voor de inmiddels eveneens afgelaste Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika.

Het team heeft daarom zelf een motorcontroller samengesteld waarbij de onderdelen op de pcb op elkaar zijn afgestemd. Ook is de software aangepast voor de nieuwe controller. Deze nieuwe controller moet zowel efficiënter als krachtiger zijn dan andere motorcontrollers die te koop zijn. Deze nieuwe motorcontroller blijkt vooral van pas te komen voor de Marokkaanse wegen waarop de Nuna11 later dit jaar ingezet gaat worden. Dit parcours kent namelijk zowel heuvelachtig terrein als vlakke wegen, waar een krachtige en efficiënte motor van pas komt, stelt Lukkassen.

Nuna11 wordt gebruikt in Marokko, omdat de World Solar Challenge van 2021 door de Australische organisatie is afgelast wegens de coronapandemie. Deze wedstrijd start op 25 oktober en duurt vijf dagen. De teams leggen dan een totale afstand van 2500 kilometer af. Aan de Challenge-klasse doen nu zeven teams mee, inclusief Vattenfall Solar Team. Ook Solar Team Twente, Agoria Solar Team en Top Dutch Solar Racing doen mee aan de race.