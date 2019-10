Belgisch team wint World Solar Challenge na brand zonneauto TU Delft

Agoria Solar Team heeft in Australië de World Solar Challenge gewonnen. Het Vattenfal Solar Team vertrok donderdag lokale tijd nog vanaf de eerste plek, maar de zonneauto van de TU Delft-studenten vloog in brand en ging in vlammen op.

Coureur Tim van Leeuwen van de NunaX, de zonneauto van het Vattenval Solar Team, rook tijdens het afleggen van de laatste etappe een brandlucht en zag vervolgens rook de coureurskuip binnenkomen. De zonneauto reed op dat moment zo'n honderd kilometer per uur en had nog 250km te gaan.

Van Leeuwen wist de zonneauto stil te zetten en teamgenoten hebben de coureur uit de brandende auto getrokken, hij bleef ongedeerd. In twee minuten is de NunaX volledig afgebrand, zegt het team tegenover de NOS. De omroep heeft daar beelden van. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

Het studenteam van TU Delft deed voor de tiende keer mee met de tweejaarlijkse race voor zonneauto's. Zeven edities werden er gewonnen met Nuna-zonneauto's. Het team lag ook deze editie op koers om te winnen, nadat Solar Team Twente eerder deze week al uitviel door een harde windvlaag.

De laatste etappe beloofde spannend te worden. Vattenval Solar Team werd op de hielen gevolgd de BluePoint-zonneauto van Agoria Solar Team uit België. De auto's begonnen aan de laatste etappe met een tijdsverschil van enkele minuten. Het Belgische team is nu als eerste over de streep gekomen in Adelaide. De 3021km werd met een gemiddelde snelheid van 86,6km/u afgelegd. Het Japanse Tokai University Solar Car Team werd tweede in de Challenger-klasse.

Top Dutch Solar Racing, het team uit Groningen dat voor het eerst meedeed dit jaar, stevent op de vierde plek af. Op het moment van schrijven is de auto nog zo'n twintig kilometer van de finish verwijderd. Solar Team Eindhoven is nog onderweg in de Cruiser-klasse voor praktische auto's. In die klasse telt niet alleen de positie, maar krijgen teams ook punten voor zaken als het aantal passagiers dat ze vervoeren. De uitslag daarvan is nog niet bekend.