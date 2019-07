Leuvense studenten presenteren zonneauto met zelf ontwikkeld zonnepaneel

Studenten van de KU Leuven hebben de zonneauto onthuld waarmee ze in oktober aan de Bridgestone World Solar Challenge gaan meedoen. De auto met de naam BluePoint is aerodynamischer dan de vorige en bevat een zelf ontwikkeld zonnepaneel.

BluePoint onderscheidt zich van zijn voorganger, de Punch 2, met zijn rondere vormen en de wagen is smaller en daardoor aerodynamischer. Toch is het oppervlak van het zonnepaneel met 2,6 m² even groot als de vorige zonnewagen. Dat zonnepaneel is dit keer niet aangekocht maar zelf ontwikkeld. De studenten van het Agoria Solar Team hebben de zonnecellen zelf op basis van goede eigenschappen geselecteerd, ze met elkaar verbonden en van een beschermende laag voorzien.

De Leuvense studenten hebben BluePoint in een jaar tijd ontworpen en gemaakt. Het Agoria Solar Team bestaat uit negentien studenten, zestien jongens en drie meisjes. Veertien van de negentien teamleden zijn industrieel ingenieur, vijf zijn burgerlijk ingenieur. Het is de achtste zonneauto die studenten van de KU Leuven produceerden. Ze hopen met de wagen de Bridgestone World Solar Challenge op hun naam te zetten. Dat is de race van 3021 kilometer die op 13 oktober van start gaat en dwars door de Australische woestijn loopt.

Bij de vorige editie in 2017 eindigde het Leuvense Punch Powertrain Solar Team op de derde plek na de race met een gemiddelde snelheid van 76,3 kilometer per uur gereden te hebben. Voor de 2019-editie hebben zich een recordaantal van 53 studententeams aangemeld. Naast teams uit Leuven, Delft en Twente doet bijvoorbeeld een team uit Groningen mee in de Challenger-klasse van snelle zonneauto's.