Solar Team Twente gebruikt lithium-ijzerfosfaataccu in zonneauto RED E

Solar Team Twente gebruikt dit jaar in zijn zonneauto voor deelname aan de World Solar Challenge een lithium-ijzerfosfaataccu. Volgens het team levert dat voordelen op ten opzichte van de concurrentie die lithium-ionaccu's gebruikt.

In de RED E zit een accu met LiFePO 4 -cellen, ofwel cellen die lithium, ijzer en fosfaat bevatten. Volgens het team is die accu veiliger dan de lithium-ionaccu die eerder gebruikt werd. Ook zorgen de nieuwe accucellen voor een betere wegligging en een 'elektrisch voordeel'. Het team wil niet veel technische details prijsgeven, maar zegt tegen Tweakers dat dit te maken heeft met hoe accu's omgaan met spanning en het effect dat dit heeft op zaken als acceleratie en snelheid.

Het Nederlandse bedrijf Super B heeft de accucellen geleverd en geholpen met de assemblage. Volgens dat bedrijf zijn de belangrijkste voordelen van lithium-ijzerfosfaataccu's de thermische en chemische stabiliteit.

Lithium-ijzerfosfaataccu's hebben een lagere energiedichtheid dan lithium-ionaccu's en zijn dus zwaarder. Toch wegen de voordelen volgens Solar Team Twente op tegen de nadelen. Het relatief hoge gewicht van de nieuwe accu is ook terug te zien in het gewicht van de zonneauto uit Twente. Met 160,4kg is het nieuwe model beduidend zwaarder dan de 144kg wegende RED Shift van twee jaar geleden. De lichtste auto die dit jaar meedoet weegt 116,8kg, de zwaarste in de Challenger-klasse weegt 271,1kg. Dat blijkt uit een grafiek van de organisatie.

Solar Team Twente presenteerde zijn zonneauto al in juni, maar maakte toen nog geen details bekend over de accu. Pas bij de technische keuring die maandag van start ging, werd de keuze voor het afwijkende accutype duidelijk. Omdat er een nieuwe accu is gebruikt, is het volledige elektrische systeem van de auto aangepast. Volgens het team is de RED E na drie dagen overleg met de organisatie technisch goedgekeurd.

RED E van Solar Team Twente tijdens technische keuring - Foto: Martina KEtelaar

De World Solar Challenge in Australië gaat zondag van start. Solar Team Twente doet met zijn zonneauto mee aan de Challenger-klasse, waarbij 3000km zo snel mogelijk moet worden afgelegd. De race wordt om het jaar georganiseerd. Bij de vorige editie haalde het team de vijfde plaats.

Ook het Nederlandse Vattenfall Solar Team van TU Delft, het voormalige Nuon Solar Team, doet dit jaar weer mee in de Challenger-klasse. Donderdag maakte dat team bekend dat hun zonneauto NunaX tijdens een testrit op een circuit gecrasht is. Tijdens het remmen voor een bocht blokkeerde het achterwiel en raakte de auto in een slip. De auto kwam hard in de vangrail terecht en is daarbij flink beschadigd geraakt. De coureur bleef ongedeerd. Inmiddels lijkt de NunaX ook weer hersteld te zijn, blijkt uit een tweet van het team. Het Vattenfall Solar Team is de regerend kampioen en heeft de race zeven keer gewonnen.

NunaX van Vattenfall Solar Team in de vangrail

Het Agoria Solar Team uit België met studenten van KU Leuven doet dit jaar in de Challenger-klasse mee met de BluePoint. Die zonneauto heeft een nieuwe ecomodus, die stroom moet besparen als de auto stilstaat door bepaalde componenten dan uit te schakelen. Over de hele race moet die ecomodus een tijdwinst van tien minuten opleveren, zegt het team tegen De Tijd.

Er doet nog een derde team uit Nederland mee in een andere klasse. Solar Team Eindhoven gaat met zijn Stella Era de strijd aan in de Cruiser-klasse voor praktische auto's. Het team verdedigt daar zin titel, twee jaar geleden werd met de Stella Vie die plaats biedt aan vijf personen de eerste prijs gewonnen.