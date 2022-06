Vattenfall Solar Team vestigt afstandsrecord met zonneauto op testbaan RDW

Het Vattenfall Solar Team van TU Delft heeft met zijn nieuwe zonneauto Nuna Phoenix in 12 uur tijd 924 kilometer afgelegd. Daarmee heeft het team het langeafstandsrecord voor rijden op zonne-energie aangescherpt.

Het team reed zaterdag met Nuna Phoenix afwisselend met vier coureurs in totaal driehonderd rondjes op de testbaan van de Dienst Wegverkeer in Flevoland. Dankzij de zonnige omstandigheden kon de zonneauto goed snelheid houden en kwam de gemiddelde snelheid uit op 77 kilometer per uur. Er werd op basis van weersvoorspellingen gevreesd dat wolken in de middag de recordpoging zouden kunnen verstoren, maar dat gebeurde niet.

Vattenfall Solar Team gebruikte zijn Nuna Phoenix-zonneauto om het record te verbreken. Dat is de opvolger van de NunaX, die vorig jaar in vlammen opging tijdens de World Solar Challenge in Australië. Het team van TU Delft bouwde de Nuna Phoenix dit jaar om mee te doen aan een zonnerace in de Verenigde Staten in juli, maar die is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar. Ook de World Solar Challenge staat weer op de planning voor volgend jaar; die race vindt iedere twee jaar plaats.

Het wereldrecord afstandrijden met een zonneauto was al in handen van het Vattenfall Solar Team. Het studententeam van TU Delft behaalde in 2017 met een ander model een afstand van 882km in hetzelfde tijdsbestek.