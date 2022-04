TU Delft voert eerste testvlucht uit met zuinig Flying-V-modelvliegtuig

Wetenschappers en studenten van de TU Delft hebben voor het eerst een succesvolle vlucht uitgevoerd met de Flying-V. Dat is een schaalmodel voor wat uiteindelijk een efficiënt vliegtuig voor lange afstanden moet worden.

De test werd deze zomer uitgevoerd in Duitsland. Eerder was het modelvliegtuig wel getest in windtunnels en tijdens grondtests, maar een echte vlucht had nog niet eerder plaatsgevonden. Tijdens de test wist een dronepiloot het vliegtuig te laten opstijgen, een aantal testmanoeuvres uit te voeren en weer te laten landen. De TU zegt dat de test goed is gegaan, al brak wel het neuswiel af tijdens de landing.

De TU Delft bouwt het vliegtuig in samenwerking met onder andere KLM en Airbus. De makers hebben berekend dat het vliegtuig zeker twintig procent zuiniger is in brandstofgebruik dan huidige vliegtuigen. Het schaalmodel is drie meter breed, weegt 22,5 kilo, en bestaat sinds oktober vorig jaar.

Tijdens de testvlucht wist een dronepiloot het vliegtuig goed op te laten stijgen. Volgens de TU zat daar een grote uitdaging. Uit eerdere tests bleek dat het vliegtuig daarbij moeite had met de 'rotatie' en daardoor soms moeilijk opsteeg. De bouwers hadden daar een oplossing voor, maar om zeker te weten of die werkte, moest een echte vlucht worden uitgevoerd. Daarbij bleek de rotatie geen problemen op te leveren. Het vliegtuig steeg op bij een snelheid van tachtig kilometer per uur.

De vlucht leverde verder geen problemen op en het vliegtuig wist goed te landen. Toch zeggen de wetenschappers dat er nog zaken moeten worden opgelost. Zo is er nog te veel 'Dutch roll' bij het landen, waarbij het vliegtuig begint te wiebelen. Ook moet het zwaartekrachtpunt van het vliegtuig worden veranderd.

Het team achter het vliegtuig wil de data uit de testvlucht gebruiken om een aerodynamisch softwaremodel van het vliegtuig te maken voor simulatoren. Ook wordt het vliegtuig zelf aangepast voor toekomstige vluchten. Het vliegtuig krijgt dan 'duurzame aandrijving', waarbij de TU onder andere vloeibare waterstof noemt als alternatief voor kerosine.