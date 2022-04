Delftse onderzoekers zetten stap richting opslag twee bits in één atoom

Onderzoekers van de TU Delft hebben een belangrijke stap gezet voor het kunnen opslaan van twee bits aan informatie in één enkel atoom. Ze wisten twee soorten magnetisme in een atoom afzonderlijk te manipuleren.

Het kunnen opslaan van twee bits in een enkel atoom is nog ver weg maar zou op termijn ingezet kunnen worden voor dataopslag op zeer kleine schaal. Om een enkele bit op te slaan in een atoom, kunnen onderzoekers het baanimpulsmoment gebruiken, de omwenteling van een elektron om de atoomkern. Ze kunnen ook het spinimpulsmoment inzetten, de rotatie van een elektron om zijn eigen as. De draairichtingen van beide kunnen dan de '0' of '1' vertegenwoordigen.

Het gebruik van beide fenomenen tegelijk om twee bits op te slaan, bleek tot nu toe een brug te ver. “Als je de baanrichting omdraait, dan verandert de spinrichting vrijwel altijd mee en andersom", vertelt onderzoeksleider Sander Otte. Het is hem en zijn teamleden nu toch gelukt om de baanrichting van een elektron om te keren zonder dat dit invloed had op het spinimpulsmoment.

Het team gebruikte de naald van een tunnelmicroscoop om een magnetisch ijzeratoom precies bovenop één enkel niet-magnetisch stikstofatoom te plaatsen. Het magnetisme van een atoom ontstaat doordat elektronen rondom de atoomkern draaien en kan verstoord worden door omliggende atomen. Door de exacte plaatsing van het ijzeratoom ging echter het Einstein-de Haaseffect optreden. Dit effect maakt dat een minieme rotatie van de omgeving van het atoom de omklapping van de baanrichting compenseert. Daardoor werd de spinrichting niet beïnvloed bij de manipulatie van het baanimpulsmoment.

De onderzoekers publiceren hun werk onder de titel Complete reversal of the atomic unquenched orbital moment by a single electron in het wetenschappelijke tijdschrift Quantum Materials.