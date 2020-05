Onderzoekers TU Delft bouwen sensor van 11 atomen lang

Wetenschappers van de TU Delft hebben een atomaire sensor ontwikkeld die in staat is om magnetische golven te registreren. De sensor van elf atomen kan detecteren en onthouden of een magnetische golf gepasseerd is.

De onderzoekers verbonden hun sensor met een 'draad' van negen magnetische atomen, waar magnetische golven doorheen werden verstuurd. De sensor gebruikt een enkel atoom om zo'n golf op te vangen en enkele atomen in de reeks van elf lezen die registratie vervolgens uit.

In een begeleidende afbeelding van een tunnelmicroscoop toont de TU Delft hoe deze combinatie van antenne en uitleesmechanische het geheugen vormt. Verder zijn er enkele atomen die als 'resetknop' dienen. De wetenschappers willen met hun vinding het gedrag van magneetgolven bestuderen. Die zijn lastig te onderzoeken omdat ze in enkele nanoseconden verdwijnen en door quantummechanische eigenschappen meerdere richtingen tegelijk op kunnen gaan.

Bij vervolgonderzoek willen ze testen met ingewikkelder schakelingen om zo meer inzicht te krijgen in het gedrag van spintronica. Dit onderzoeksgebied richt zich op het gebruik van de spin van elektronica voor verwerking van data, wat in de toekomst kan helpen bij het ontwikkelen van zuiniger chips.

De onderzoekers hebben hun werk gepubliceerd onder de titel Remote detection and recording of atomic-scale spin dynamics in het wetenschappelijke tijdschrift Communications Physics.