DigiTimes: Ryzen 4000-desktopprocessors op 5nm+-procedé verschijnen eind 2020

Volgens een gerucht van het Taiwanese DigiTimes heeft AMD besloten zijn komende desktopprocessors in de Ryzen 4000-lijn op een verbeterd 5nm- in plaats van een 7nm-procedé te laten produceren. De processors zouden eind 2020 of begin 2021 verschijnen.

AMD zou met zijn Ryzen 4000-desktopprocessors de eerste klant voor N5P, oftewel TSMC's 5nm+-productieprocedé zijn, beweert DigiTimes. De Taiwanese krant heeft bewezen over goede bronnen binnen de techsector in het Aziatische land te beschikken, maar zit er ook wel eens naast met geruchten. TSMC maakt sinds april 5nm-processors en zou in het vierde kwartaal van dit jaar de massaproductie op basis van een verbeterd 5nm-procedé willen starten. AMD zou zijn Ryzen 4000-desktopprocessors dan ook eind 2020 of begin 2021 willen uitbrengen, aldus het bericht dat op Twitter gedeeld wordt door chiakokhua en onder andere door VideoCardz opgepikt is.

AMD zou Ryzen 4000 rond september of oktober willen aankondigen. Oorspronkelijk was AMD volgens zijn roadmap van plan om de generatie op 7nm+ te produceren. De overstap naar een kleiner productieproces opent de weg naar zuiniger werking, hogere prestaties of een combinatie van beide. Zo beweert TSMC volgens WikiChip dat zijn verbeterde 5nm-procedé 7 procent hogere prestaties bij gelijk verbruik versus zijn eerste 5nm-generatie mogelijk maakt en 5nm-chips zouden op hun beurt tot 15 procent beter kunnen presteren dan gelijke 7nm-chips. WikiChip zet de start van TSMC's N5P overigens pas ergens begin 2021.

De Ryzen 4000-lijn draagt de codenaam Vermeer en is opgetrokken rond Zen 3-cores. Zen 3 verschijnt eind 2020, maakte AMD al bekend, zonder te verduidelijken of het dan om Ryzen-chips gaat. Het gerucht is opvallend omdat processorfabrikanten doorgaans als eerste laptopprocessors op een nieuwe procedé laten produceren, omdat deze minder complex dan desktopvarianten zijn. Dat meldt AMD-ceo Lisa Su zelf ook.