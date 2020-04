Digitimes: AMD introduceert Ryzen 4000-desktopprocessors rond september

AMD zou zijn volgende generatie desktop-cpu's rond september introduceren. Dat beweert Digitimes op basis van eigen bronnen bij moederbordfabrikanten. Tegelijkertijd stelt het bedrijf dat Intel zijn Comet Lake S-cpu's eind april zal uitbrengen.

Volgens de bronnen van Digitimes, wilde AMD de Ryzen 4000-cpu's, die intern bekendstaan als Vermeer, in eerste instantie in mei aankondigen, zo schrijft Tom's Hardware. Het bedrijf zou dit doen tijdens Computex, maar deze beurs is naar eind september verplaatst vanwege het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. Volgens Digitimes zal AMD de nieuwe cpu's nu rond Computex in september uitbrengen.

Naar verwachting was AMD niet van plan om de volgende generatie Ryzen-cpu's direct in mei op de markt te brengen, zo schrijft ook Computerbase. In plaats daarvan zou het bedrijf mogelijk van plan zijn geweest om de cpu's aan te kondigen in mei, om ze later in het jaar uit te brengen. AMD deed iets soortgelijks bij de release van zijn Ryzen 3000-chips voor desktops. De ceo van het techbedrijf, Lisa Su, meldde eerder al dat de nieuwe cpu's eind 2020 op de markt zullen verschijnen.

De Ryzen 4000-desktopprocessors zullen gebaseerd zijn op AMD's Zen 3-architectuur. Deze architectuur maakt gebruik van een verbeterd 7nm-procedé van halfgeleiderfabrikant TSMC. De cpu's zouden nog steeds gebruikmaken van socket AM4, die in 2017 werd geïntroduceerd. De Vermeer-cpu's worden naar alle waarschijnlijkheid tegelijkertijd worden uitgebracht met de 600-serie-chipsets, maar zullen waarschijnlijk ook compatibel zijn met oudere moederborden.

De aankomende desktop-cpu's zijn niet vergelijkbaar met de recent uitgebrachte Ryzen 4000-laptopprocessors. De laptop-cpu's van AMD lopen qua naamgeving namelijk een generatie voor. De Ryzen 4000-laptop-cpu's zijn dan ook vergelijkbaar met de huidige Ryzen 3000-desktopprocessors, die gebaseerd zijn op de Zen 2-architectuur.

Digitimes stelt ook dat Intel zijn aankomende Comet Lake S-cpu's eind april uitbrengt. Dat komt overeen met met eerdere geruchten. Z490-moederborden zouden volgens de Taiwanese krant medio mei uitkomen, waar de H470- en B460-chipsets nog enkele weken later zouden volgen.