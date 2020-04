Specificaties van vermoedelijke Nvidia MX450-gpu met gddr6-geheugen verschijnen

Er zijn specificaties van een vermoedelijke Nvidia MX450-laptop-gpu verschenen bij 3DMark. Het zou gaan om een videokaart die is gebaseerd op de TU117-gpu, die ook in de GTX 1650 wordt gebruikt. De resultaten zijn inmiddels uit de database verwijderd.

De videokaart werd opgemerkt door Twitter-gebruiker _rogame. De chip wordt in de benchmark niet bij naam genoemd, maar gezien eerdere geruchten lijkt het te gaan om een opvolger van de huidige Nvidia MX350. De nieuwe gpu zou in de tweede helft van 2020 uitkomen, stelt Notebookcheck.

De vermeende MX450 zou gebaseerd zijn op de TU117-gpu, stelt _rogame. Die gpu wordt al gebruikt in de GTX 1650. Volgens de benchmark heeft de gpu een kloksnelheid van 540MHz en 2GB aan gddr6-geheugen. De geheugenbus draait op 2505MHz, wat resulteert in een geheugensnelheid van 10Gbit/s. De tdp zou volgens _rogame minder dan 25W bedragen. De gpu zou daarnaast pci-e 4.0 ondersteunen. De huidige Turing-gpu's van Nvidia ondersteunen pci-e 3.0. Aangezien de resultaten inmiddels zijn verwijderd, is het niet bekend hoe de gpu heeft gepresteerd in de 3DMark-benchmark.

Notebookcheck stelde in maart al dat Nvidia zou werken aan meerdere opvolgers voor de MX350-laptop-gpu. Het zou hierbij gaan om verschillende gpu's met gddr5- en gddr6-geheugen. Van deze chips lijkt er nu dus een te zijn opgedoken in de 3DMark-database. De gpu zou bedoeld zijn om te concurreren met de Xe DG1-gpu die geïntegreerd worden in Intels aankomende Tiger Lake-cpu's. Benchmarkresultaten van deze Xe-gpu verschenen eerder deze maand in 3DMark.