Nvidia introduceert Quadro RTX-kaarten voor laptops en Studio-'certificering'

Nvidia kondigt tijdens Computex nieuwe Quadro-videokaarten voor laptops aan die zijn gebaseerd op de Turing-architectuur. Daarnaast komt er een 'Studio'-certificering voor laptops die aan bepaalde eisen van Nvidia voldoen. De Creator Ready Driver wordt omgedoopt tot Studio Driver.

De nieuwe workstation-gpu's zijn te herkennen aan de Quadro RTX- en Quadro T-naamgeving. De Quadro RTX-gpu's zijn voorzien van rt-cores om raytracing te versnellen, net als bij GeForce RTX-videokaarten. De T1000 en T2000 zijn van een gewone Turing-gpu zonder die mogelijkheid voorzien. De Quadro P520 en P620 zijn wel nieuw, maar zijn nog op de vorige Pascal-architectuur gebaseerd. Precieze specificaties van de nieuwe Quadro-gpu's heeft Nvidia nog niet vrijgegeven, maar de fabrikant geeft wel aan dat de RTX 5000 van 16GB geheugen voorzien wordt.

Nvidia brengt niet alleen nieuwe gpu's, maar ook een nieuwe certificering voor 'Studio'-laptops uit. Volgens Nvidia is er een grote groep gebruikers die niet in een professionele studio werkt, maar wel zijn computer voor creatieve doeleinden inzet. Dat zijn bijvoorbeeld influencers, freelancers, en kleine onafhankelijke studio's. Die gebruikers hebben voor die toepassingen volgens Nvidia baat bij een laptop met GeForce- of Quadro-RTX-videokaart. Om de certificering te verdienen moet de laptop verder voorzien zijn van een ssd met minstens 512GB aan ruimte, 16GB of meer werkgeheugen en een Intel Core i7 H-processor. Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI en Razer zouden op het punt staan om in totaal 17 laptopmodellen met de Studio-certificering te introduceren.

De Creator Ready-drivers die Nvidia in maart introduceerde worden omgedoopt tot Studio-drivers. Dat is in lijn met de naam van de certificering. De drivers zullen Quadro- en Titan-videokaarten ondersteunen, net als GTX- en RTX-kaarten van de Pascal en Turing-generatie.