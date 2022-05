Nvidia introduceert RTX A6000 met 48GB GDDR6 voor workstations

Nvidia introduceert de RTX A6000 en A40. Eerstgenoemde is een Ampere-videokaart voor workstations en de A40 is een variant voor datacenters. De gpu's hebben 48GB GDDR6 met error correcting code. Nvidia lijkt de Quadro-naamgeving te laten vallen.

De RTX A6000 en de A40 zijn gebaseerd op de GA102-gpu, net als de GeForce RTX 3090 en 3080. Bij de nieuwe kaarten voor workstations en servers is de gpu volledig ingeschakeld, wat goed is voor 10.752 Cuda-cores. De gpu's voor gamers hebben een deels uitgeschakelde gpu, met 10.496 en 8704 cores voor respectievelijk de RTX 3090 en 3080.

Nvidia gebruikt GDDR6-geheugen bij de RTX A6000 en A40, terwijl de GeForce-varianten Gddr6x hebben. Dat snellere geheugen is echter nog niet verkrijgbaar in chips met een capaciteit van 16Gb/s en omdat Nvidia de workstationkaarten van 48GB wil voorzien, is voor regulier GDDR6 gekozen.

De A40 is vrijwel gelijk aan de RTX A6000. Het A40-model is gemaakt voor datacenters en heeft geen actieve koeling. De kaart moet in een serverbehuizing gestopt worden waar al veel airflow aanwezig is. Nvidia voorziet de A40 van DisplayPort-uitgangen; bij eerdere Tesla-gpu's voor datacenters was dat niet het geval. De nieuwe gpu's komen eind dit jaar uit, prijzen heeft Nvidia niet bekendgemaakt.

Opvallend is dat Nvidia in zijn aankondiging nergens de Quadro-naam noemt. De RTX A6000 is de opvolger van Quadro-workstationkaarten als de RTX 8000 en RTX 6000. Eerder dit jaar stopte Nvidia al met het gebruik van de Tesla-naamgeving, die werd eerder gelinkt aan gpu's voor datacenters. De fabrikant zou die naam niet meer gebruiken vanwege het gelijknamige automerk.

Nvidia-videokaarten voor workstations en datacenters RTX A6000 A40 RTX 8000 GV100 Cuda-cores 10752 10752 4608 5120 Tensorcores 336 336 576 640 Boostclock ? ? 1770MHz ~1450MHz Geheugensnelheid 16Gbps GDDR6 14.5Gbps GDDR6 14Gbps GDDR6 1,7Gbps HBM2 Geheugenbus 384-bit 384-bit 384-bit 4096-bit Vram 48GB 48GB 48GB 32GB Ecc Deels (dram) Deels (dram) Deels (dram) Volledig Half Precision ? ? 32.6 TFLOPS 29.6 TFLOPS Single Precision ? ? 16.3 TFLOPS 14.8 TFLOPS Tensor Performance ? ? 130.5 TFLOPS 118.5 TFLOPs

(FP16) TDP 300W 300W 295W 250W Koeling Actief Passief Actief Actief NVLink 1x NVLink3

112.5GB/sec 1x NVLink3

112.5GB/sec 1x NVLInk2

50GB/sec 2x NVLInk2

100GB/sec GPU GA102 GA102 TU102 GV100 Architecture Ampere Ampere Turing Volta Manufacturing Process Samsung 8nm Samsung 8nm TSMC 12nm FFN TSMC 12nm FFN Launch Price ? ? $10,000 $9,000 Launch Date 12/2020 Q1 2021 Q4 2018 March 2018

Tabel samengesteld door AnandTech.