Nvidia introduceert RTX A4500-workstation-gpu met 7168 CUDA-cores en 20GB GDDR6

Nvidia heeft een RTX A4500-videokaart voor workstations geïntroduceerd. Deze desktop-videokaart beschikt over 7168 CUDA-cores en 20GB GDDR6-geheugen. De gpu-maker noemt bij de aankondiging geen adviesprijs.

Nvidia meldt op zijn website dat de RTX A4500 bedoeld is voor het workstationsegment, en dus niet voor consumenten en gamers. De videokaart is gebaseerd op de Ampere-architectuur en beschikt, naast de 7168 CUDA-cores, over 244 Tensor-kernen en 56 cores voor raytracing. Volgens het bedrijf haalt de RTX A4500 23,7TFlops aan single-precision rekenkracht, 46,2TFlops aan raytracingrekenkracht en Tensor-prestaties van 189,2TFlops.

De 20GB GDDR6-geheugen van de Nvidia RTX A4500 maakt gebruik van een 320bit-geheugenbus en heeft een totale bandbreedte van 640GB/s. Volgens Nvidia ondersteunt het geheugen op de RTX A4500 daarnaast ecc. Het bedrijf meldt een total board power van 200W.

Qua aansluitingen beschikt de RTX A4500 over vier DisplayPort 1.4-aansluitingen. Er zijn geen HDMI-connectors aanwezig. De workstationkaart heeft een dualslot-ontwerp en is 26.67cm lang en 11,18cm hoog. De gpu beschikt over een blower-koeler met een enkele fan. De gpu heeft verder een PCIe 4.0 x16-interface en wordt van stroom voorzien met een 8-pinsaansluiting. Gebruikers kunnen eventueel twee RTX A4500-videokaarten in een systeem gebruiken via NVLink.

Nvidia noemt geen adviesprijzen voor de RTX A4500-videokaart. De hoger gepositioneerde RTX A5000, met meer cores en meer geheugen, staat in de Pricewatch voor 2800 tot 3000 euro. Het is aannemelijk dat de prijs van de RTX A4500 wat lager zal uitvallen.

De Nvidia RTX A4500. Afbeeldingen via PNY