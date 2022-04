Nvidia GeForce RTX 3090, 3080 en 3070 kosten 1549, 719 en 519 euro

Nvidia heeft zijn RTX 3000-kaarten aangekondigd. Vanaf 17 september is de RTX 3080 met 10GB gddr6x beschikbaar, voor 719 euro. Op 24 september volgt de RTX 3090 met 24GB gddr6x voor 1549 euro. In oktober komt de 519 euro kostende RTX 3070 met 8GB gddr6 uit.

Nvidia positioneert de RTX 3080 als de belangrijkste videokaart voor gamers. De fabrikant claimt dat het nieuwe model tot twee keer zo snel is als de RTX 2080, voor dezelfde prijs. Nvidia baseert dat op 'gemiddelde prestaties in grafisch intense games op 4k-resolutie'. Concrete benchmarks toont de fabrikant niet. Vermoedelijk gaat Nvidia uit van ideale scenario's bij gebruik van technieken als RTX-raytracing en dlss ingeschakeld.

Er komt ook een RTX 3090 en die positioneert Nvidia als een tegenhanger van de Titan-videokaarten. Dit topmodel krijgt 24GB gddr6x-geheugen en kost 1549 euro. Deze uitvoering is fysiek nog groter en Nvidia claimt dat deze kaart geschikt is voor gamen in 8k-resolutie.

Het goedkoopste model in de RTX 3000-serie wordt de RTX 3070. Die 519 euro kostende kaart krijgt 8GB gddr6-geheugen, dus niet het snellere gddr6x. Volgens Nvidia's marketingslides is deze kaart ook sneller dan de RTX 2080 Ti.

De Founders Edition-uitvoeringen van Nvidia hebben een nieuwe koeler, met twee fans in een push-pull-opstelling. De grootte van de kaarten wordt met name bepaald door de heatsink en fans, de pcb is juist kleiner dan bij de vorige generatie videokaarten. Nvidia toonde een pcb van de RTX 3080 met 18 fasen. Het topmodel neemt drie slots in beslag, bij de twee andere kaarten is dat twee slots. De videokaarten zijn respectievelijk 313, 285 en 242mm lang.

Cuda-core uit GA100-gpu voor datacenters

Opvallend is dat Nvidia in zijn specsheets schrijft dat de RTX 3090, 3080 en 3070 respectievelijk 10.496, 8704 en 5888 Cuda-cores hebben. Dat is exact het dubbele aantal van wat werd genoemd in geruchten en uitgelekte specificaties. Ook is het genoemde aantal Cuda-cores veel hoger dan bij de GA100-gpu's voor datacenters. Mogelijk zet Nvidia de fp64-units van de Cuda-cores bij de GeForce-varianten in als fp32-units. Dat kan de verdubbeling in het aantal fp32-units verklaren. Nvidia heeft nog geen whitepaper van de gpu's uit de nieuwe GeForce-kaarten beschikbaar gesteld.

Nvidia laat de Ampere-gpu's voor de GeForce RTX-kaarten maken door Samsung op een 8nm-procedé. De gpu's hebben RT-cores voor raytracing van de tweede generatie en Tensor-cores van de derde generatie voor deeplearning. Nvidia claimt dat de kaarten daardoor veel sneller zijn in RTX-games met raytracing.

In een eigen raytracingdemo van Nvidia loopt dat verschil op tot vier keer in het voordeel van Ampere tegenover Turing, maar in games is dat minder. Een slide laat zien dat de nieuwe RT-cores in games als Battlefield V, Control, Metro Exodus, Minecraft RTX en Quake II RTX zo'n 1,5x tot 2x beter presteren. Het gaat om tests in 4k-resolutie en verder onbekende instellingen. Mogelijk is ook dlss gebruikt.

De nieuwe RTX-kaarten krijgen hdmi 2.1-aansluitingen en ondersteunen pci-e 4.0. De nieuwe videokaarten werden in een livestream aangekondigd. Die is terug te kijken via onder andere YouTube. De volledige specificaties zijn te zien op een vergelijkingspagina van Nvidia.





RTX 3090 RTX 2080 Ti RTX 3080 RTX 2080 RTX 3070 RTX 2070 Architectuur 8nm, Ampere 12nm, TU102 8nm, Ampere 12nm, TU104 8nm, Ampere 12nm, TU106 Cuda-cores 10496 4352 8704 2944 5888 2304 RT-cores ? (2e gen.) 68 (1e gen.) ? (2e gen.) 46 (1e gen.) ? (2e gen.) 36 (1e gen.) Boostsnelheid 1700MHz 1635MHz 1710MHz 1800MHz 1730MHZ 1710MHz Vram 24GB gddr6x 11GB gddr6 10GB gddr6x 8GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr6 Geheugensnelh. 19,5GBit/s 14Gbit/s 19Gbit/s 14Gbit/s 16Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 352bit 320bit 256bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 616GB/s 760GB/s 448GB/s 512GB/s 448GB/s Tgp 350W 260W 320W 225W 220W 175W

Specificaties grotendeels op basis van Founders Edition-kaarten

Update, 21:08: Digital Foundry heeft een exemplaar van de RTX 3080 uitgeprobeerd en benchmarks uitgevoerd om de videokaart te vergelijken met de RTX 2080. In een aantal games presteert de nieuwe kaart zo'n 70 tot 80 procent beter dan zijn voorganger, ook zonder gebruik van raytracing of dlss. De site had geen volledige vrijheid bij het benchmarken, zoals bij het kiezen van games en instellingen. Volledig onafhankelijke benchmarks zijn nog niet beschikbaar.