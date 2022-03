Seasonic toont 12-pinsvoedingskabel voor Nvidia-videokaarten

Voedingsfabrikant Seasonic heeft een foto gedeeld van een 12-pinsvoedingskabel. Deze kabel zou mogelijk bedoeld zijn voor de 'Nvidia GeForce RTX 30-serie'. Het bedrijf gebruikt deze kabel naar eigen zeggen momenteel 'alleen om te testen'.

De foto werd door het officiële Seasonic-account gepubliceerd op het Chinese sociale netwerk Bilibili, zo merkte Twitter-gebruiker HXL op. Het zou gaan om de mogelijke 'grafische interface voor de Nvidia GeForce RTX 30-serie', zo schrijft het bedrijf. De kabel heeft een enkele 12-pinsaansluiting voor de videokaart en wordt via twee standaard 8-pinsconnectors aangesloten op een voeding. Dergelijke 8-pinsaansluitingen kunnen ieder maximaal 150W aan stroom leveren, waarmee de 12-pinsconnector vermoedelijk tot 300W aan stroom kan leveren. De kabel heeft volgens de verpakking een lengte van 75cm.

Er gaan sinds juli al geruchten rond over een mogelijke 12-pinsconnector voor Nvidia's komende GeForce-videokaarten, die gebaseerd zullen zijn op de Ampère-architectuur. Het is echter niet bekend of deze aansluiting wordt gebruikt voor alle komende Ampère-videokaarten. Volgens recente geruchten is deze stroomaansluiting mogelijk alleen bedoeld voor Nvidia's eigen Founder's Edition-videokaarten, zo schrijft Hardware.info. Seasonic meldt zelf dat het de kabel momenteel alleen gebruikt 'om te testen'. De fabrikant meldt dan ook geen eventuele adviesprijs. Het bedrijf stelt daarnaast dat het de afbeelding heeft geplaatst omdat er geen geheimhoudingsverklaring is voor de 12-pinsconnector.

Nvidia houdt op dinsdag 1 september een GeForce-livestream. Naar verwachting kondigt de gpu-fabrikant op die datum zijn komende RTX 30-videokaarten aan. Op zaterdag verschenen enkele foto's van een vermeende RTX 3090 Founder's Edition op Twitter, maar daarop zijn geen stroomconnectors zichtbaar.