WB Games Montréal komt in 2021 met actie-rpg Gotham Knights

Warner Bros. Montréal, de gamestudio die in het verleden Batman: Arkham Orgins maakte, werkt aan Gotham Knights. Dat wordt een zelfde soort game, maar dan met andere protagonisten en de mogelijkheid tot co-op met twee spelers. De studio heeft een trailer en gameplay getoond.

In het verhaal van Gotham Knights is Batman dood. In een laatste boodschap voor zijn sterven roept hij bondgenoten Batgirl, Red Hood, Robin en Nightwing op om zijn werk over te nemen en de stad te beschermen tegen de bekende superschurken. Daaronder vallen in ieder geval Mr. Freeze, die in de gameplay te zien is.

De game lijkt veel op de Arkham-games, met soortgelijke manieren van zowel vechten als de spelwereld doorkruisen. Verder valt op te maken dat zowel stealth als recht-door-zee vechten opties zijn en dat er een leveling-systeem in de game zal zitten.

Ondanks de gelijkenissen heeft het verhaal van de game geen connectie met de Arkham-games, stelt WB Games tegenover Kotaku. De game moet volgend jaar uitkomen voor de huidige en komende generatie Xbox en PlayStation, alsmede Windows.

Rocksteady, de studio die de Batman: Arkham-gamefranchise stichtte, toonde dit weekend zijn nieuwe Suicide Squad-game.