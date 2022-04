Release Arkham-achtige game Gotham Knights wordt uitgesteld tot 2022

Gotham Knights, de aankomende game van Arkham Origins-ontwikkelaar WB Games Montreal, wordt een jaar vooruit geschoven. De game zou ergens in 2021 uitkomen en nu is dat ergens in 2022.

Veel uitleg geeft WB Games Montreal er niet over in zijn posting. De studio stelt dat het 'de game meer tijd geeft' om 'de best mogelijke ervaring' aan spelers te bieden. De makers danken de fans verder voor hun steun.

Gotham Knights werd in 2020 aangekondigd. De game wordt soortgelijk aan de studio's eerdere game Arkham Origins en de rest van de Arkham-Games. Er zullen echter wel verschillen zijn: het speelt zich af in een ander Batman-universum, de protagonisten zijn andere personages en er is mogelijkheid om in co-op met maximaal twee spelers aan de slag te gaan. De game krijgt ook optionele stealth en een levelingsysteem.

Een tijd voor de aankondiging claimde een Twittergebruiker dat hij informatie had over deze game. Hij of zij had al gelijk over het feit dat de 'Bat-familie' speelbaar is; in de game kan men spelen als Nightwing, Batgirl, Robin en Red Hood. Verder claimt hij dat er een nemesis-systeem komt. Die term komt van een andere game van dezelfde uitgever. Ook dat zou kunnen kloppen, want uitgever WB Games heeft recentelijk een patent verkregen op dat systeem.