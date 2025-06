Gerucht: Warner Bros. heeft Denuvo-drm in Gotham Knights verwijderd

Het lijkt er op dat Warner Bros. de Denuvo drm-software uit Gotham Knights heeft verwijderd. Het bedrijf heeft dit nog niet bevestigd, maar verschillende gamewebsites claimen dit wel. Naar verluidt doet Warner dit om de game soepeler te laten draaien na klachten over de prestaties.

DSOGaming en Gamerant stellen dat Batman Gotham Knights sinds zijn laatste update op 26 oktober geen drm-software meer aan boord heeft. Volgens de gamewebsites moet dit mede de prestatieproblemen van de game verhelpen. Warner Bros. heeft nog niet officieel gereageerd op het gerucht.

De Denuvo drm-software dient als kopieerbeveiliging en moet piraterij van de game tegengaan. In sommige games kan de drm-software tot prestatieverminderingen leiden. Een bekend voorbeeld is Resident Evil Village, dat aanvankelijk prestatieproblemen had door de software. Capcom bracht kort na de ontdekking van de problemen een update voor de game uit met ‘drm-optimalisaties’.

Gotham Knights is op 21 oktober uitgekomen voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Het is een openworldgame die zich afspeelt in Gotham City. In het spel nemen Batgirl, Red Hood, Robin en Nightwing het op tegen bekende schurken uit het Batman-universum, waaronder Mr. Freeze. Aanvankelijk zouden er ook PS4- en Xbox One-versies van Gotham Knights verschijnen, maar die zijn uiteindelijk geschrapt. Dit heeft Warner Bros. gedaan omdat het spelers 'de best mogelijke ervaring' wil geven.