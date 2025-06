Ford en Volkswagen stoppen met start-up die autonome rijtechnologie ontwikkelt

Ford en Volkswagen hebben besloten om te stoppen met investeren in Argo AI, een start-up die kunstmatige intelligentie voor autonoom rijdende wagens ontwikkelt. De autobedrijven willen aankloppen bij externe bedrijven in plaats van de zelfrijdende technologie zelf te ontwikkelen.

Ford bracht het nieuws tijdens de presentatie van zijn kwartaalresultaten. Daarin stelt het bedrijf dat het aanvankelijk dacht dat autonome voertuigen tegen 2021 voor een breed publiek beschikbaar zouden zijn. Nu wil het bedrijf investeren in level 2- en level 3-autonomie van zelfstandig rijden. Bij level 2-autonomie is er sprake van rij-assistentie binnen en buiten de bebouwde kom en op de snelweg. Bij level 3-autonomie kan een voertuig het rijden grotendeels overnemen als de auto zich op de snelweg bevindt.

Het bedrijf heeft nog steeds plannen om in de toekomst wagens met level 4 autonomous driving te produceren. Dat zijn voertuigen die onder bijna alle omstandigheden zichzelf kunnen besturen. Uitzonderingen zijn situaties als extreme weersomstandigheden. Maar Ford stelt dat deze technologie nog lang niet klaar is om op grote schaal te gebruiken. Het bedrijf meent bovendien dat het deze technologie ook niet zelf hoeft te ontwikkelen. Ford zal daarvoor dus naar andere bedrijven kijken.

Volkswagen zou zich ook terugtrekken uit de samenwerking. De Duitse autofabrikant zou eveneens op zoek zijn naar technologie voor autonoom rijden die op de kortere termijn geïmplementeerd kan worden, en zal daarbij ook het kostenplaatje in acht nemen. Volkswagen zal voor haar ambities wat betreft autonome voertuigen voortaan samenwerken met het Duitse Bosch en het Chinese Horizon Robotics.

Oud-medewerkers van Google en Uber hebben Argo in 2017 opgericht om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen voor zelfrijdende auto’s. Ford investeerde dat jaar een miljard dollar in de start-up; dat bedrag zou intussen zijn opgelopen tot 2,7 miljard dollar. De Amerikaanse autofabrikant wou de technologie die Argo AI in de pijplijn had zitten, onder licentie beschikbaar stellen aan andere autofabrikanten. Eind 2021 presenteerde Volkswagen het zelfrijdende ID.Buzz-busje. Een variant daarvan zou de eerste wagen zijn van de Volkswagen Group dat over een level 4-autonomie ging beschikken. Argo heeft de AI-technologie gemaakt om de level 4-autonomie mogelijk te maken.