Gerucht: Apple werkt aan 16"-versie van iPad

Apple zou werken aan een variant van de iPad met een 16"-scherm, zo claimt The Information. Er zijn verder geen details bekend over het apparaat. Er gaan al langer geruchten over iPads met grotere schermen.

Mock-up: iPad Pro met groter scherm achter iPad Pro's 2022

Met een 16"-scherm zou het grootste scherm van een iPad in lijn komen te liggen met dat van een MacBook, meldt The Information. De grootste MacBook Pro heeft ook een display met die diagonaal. De grootste huidige iPad is de Pro met 12,9"-scherm. The Information merkt verder nog op dat het apparaat vermoedelijk alleen gericht zou zijn op creatieve professionals die veel met de Apple Pencil werken en daardoor een groter canvas zouden krijgen dan nu mogelijk is.

Er gaan al langer geruchten over grotere iPads dan de huidige modellen. De iPad Pro's hebben al jaren varianten met 11"- en 12,9"-schermen. Bloomberg claimde anderhalf jaar geleden al dat er grotere iPads in de maak zouden zijn. Volgens schermanalist Ross Young van DSCC zou het gaat om een 14,1"-variant. The Information claimt dat de 16"-iPad op zijn vroegst eind dit jaar op de markt zou komen. Apple bracht vorige week voor het laatst nieuwe iPads uit. De iPad Pro's hebben sinds 2018 het huidige ontwerp met de huidige formaten.