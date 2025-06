Apple brengt nieuwe iPad zonder fysieke homeknop en iPad Pro met M2-soc uit

Apple heeft een grote update uitgebracht voor de iPad. Het nieuwe model valt met name op omdat die geen fysieke thuisknop meer heeft. Het apparaat heeft ook dunnere bezels waarmee het scherm 10,9" groot is. De tablet heeft USB-C. Ook komt er een nieuwe iPad Pro, die een M2-chip heeft.

Apple brengt de nieuwe iPads vanaf 26 oktober uit vanaf 589 euro. De tiende generatie van de tablet is een van de grootste fysieke veranderingen van de tablet tot nu toe. Het apparaat heeft een 10,9" Liquid Retina-display met een resolutie van 2360x1640 pixels, voor een totaal van vier miljoen pixels en een helderheid van 500 nits. Het grotere display komt met name door de dunnere bezels, waardoor voor het eerst de traditionele ronde thuisknop onderop niet meer aanwezig is op het apparaat. In plaats daarvan heeft Apple TouchID aan de bovenkant van het apparaat gezet, op de aan-/uitknop, net als bij de recente iPad Air-modellen.

De iPad draait niet op Apples eigen M2-chip, maar op de A14 Bionic-soc, dezelfde als in de iPhone 12. Daarmee zou de iPad drie keer sneller zijn dan oudere modellen, zegt Apple.

Ook opvallend aan het nieuwe ontwerp is dat de frontcamera aan de lange kant van de tablet zit. Daarmee hoopt Apple de tablet mogelijk nog meer in de markt te zetten als een laptopvervanger waarmee videobellen makkelijker wordt. De frontcamera heeft een ultrabreedbeeldhoek met een field of view van 122 graden en een 12-megapixelsensor. Die camera bevat ook de Center Stage-software waarmee de gebruiker altijd wordt gevolgd en gecentreerd. Aan de achterkant zit ook een 12-megapixelcamera waarmee gebruikers 4K-video's kunnen opnemen en die ondersteuning heeft voor slowmotionvideo's in 240fps.

De nieuwe iPad is ook de eerste tablet van de standaard-iPad-reeks die gebruikmaakt van een USB-C-aansluiting. Daarnaast hebben alle modellen ondersteuning voor Wi-Fi 6 en kan het model met 5G-simslot worden gekocht.

De iPad krijgt onder andere ondersteuning voor de eerste generatie stylus, de Apple Pencil. Daarnaast komt er een nieuwe Magic Keyboard Folio uit, die 299 euro gaat kosten.

Het nieuwe model is te koop vanaf 589 euro voor het goedkoopste model. Dat is het model van 64GB zonder simslot. Er is daarnaast maar één ander model, een 256GB-versie die 789 euro kost. Als gebruikers het model met simslot erbij kopen kost het 64GB-model 789 euro en het 256GB-model 989 euro.

IPad Pro

Apple heeft daarnaast een nieuwe iPad Pro uitgebracht. Dat is inmiddels de zesde generatie van de professionele tablet. Deze tablet draait wel op de M2-chip en komt beschikbaar in twee schermmaten: een van 11" en een van 12,9". Nieuw aan de modellen is, naast de nieuwe chip, onder andere een beter scherm met betere zwartwaarden en ondersteuning voor de ProMotion-feature die een ververssnelheid van 120Hz kan halen.

De nieuwe Pro-tablets hebben nu ondersteuning voor Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3, e, en komen beschikbaar in modellen van 128GB, 256GB, 512GB met 8GB aan werkgeheugen, of 1TB- en 2TB-modellen met 16GB aan geheugen. Het nieuwe model begint bij 1069 euro voor de 11"-versie of 1469 euro voor de 12,9"-versie.