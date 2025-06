Bloomberg: Apple werkt aan dock om iPad als smarthomehub te gebruiken

Apple werkt mogelijk aan een dock die van een iPad een hub voor de bediening van smarthome-apparaten kan maken. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Het dock zou mogelijk volgend jaar uitkomen.

Google Pixel Tablet en dock

Bloomberg-redacteur Mark Gurman meldt weinig over het dock, behalve dat het een apart verkocht product zal zijn. Dat zou dus in aanvulling komen op een apart apparaat dat als standalone hub voor smarthome kan functioneren. Dat is een speaker met touchscreen. Ook zou Apple los van die twee apparaten nog werken aan een Apple TV-settopbox met camera en speaker.

Het idee om een tablet als smarthome-apparaat in te zetten, is niet uniek. Google brengt volgend jaar zijn Pixel Tablet uit en ook die heeft een dock, die een luidere speaker toevoegt en die van de tablet een hub voor smarthome-apparaten maakt. Google maakt al jaren Nest Hubs, die dezelfde functie vervullen maar geen tablet zijn.

Apple zou eerst in de komende twee weken nieuwe iPads willen presenteren. Die hebben een M2-soc, zoals die ook in Mac-apparaten zit. Er zijn al langer iPads met M1-soc. Het zou gaan om de eerste nieuwe iPad Pro's in anderhalf jaar. Tweakers publiceerde onlangs een Best Buy Guide over tablets.