Google Meet krijgt optie voor automatisch kadreren

Videochatdienst Google Meet krijgt een optie om gebruikers automatisch te kadreren voordat ze deelnemen aan een videovergadering. De kadrering gebeurt één keer, tenzij gebruikers ervoor kiezen om het nog een keer te doen.

De automatische kadrering kan ervoor zorgen dat iedereen ongeveer even groot in beeld is en niemand klein of aan de zijkant zit, zegt Google. De kadrering gebeurt met gezichtsherkenning, maar is niet continu: de functie werkt voordat gebruikers deelnemen aan een videovergadering. Als een gebruiker zichzelf opnieuw wil kadreren, kan dat in de instellingen.

De functie werkt de kadrering niet bij om onnodige bewegingen in beeld te voorkomen. Daarmee wijkt het af van de kadrering van bijvoorbeeld Center Stage of Middelpunt in software van iPads. Google brengt Framing vanaf 2 november uit. Zakelijke gebruikers die een 'rapid release domain' hebben, kunnen het vanaf dit weekend zien.