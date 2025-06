Google voegt 360-gradenachtergronden toe aan Google Meet op Android en iOS

Google voegt 360-gradenachtergronden toe aan videobelplatform Google Meet. De virtuele achtergrond van Android- en iOS-gebruikers beweegt hierbij mee met het toestel. Dat gebeurt op basis van de gyroscoop van de smartphone.

De 360-gradenachtergronden, waaronder een strand en een tempel, veranderen bij het naar links of naar rechts draaien van de smartphone tijdens een videogesprek in Google Meet. Op een later moment zegt Google meer van dit soort achtergronden toe te voegen.

De virtuele achtergronden in de Google Meet-app voor Android en iOS zijn beschikbaar voor alle Google Workspace-gebruikers en gebruikers met een persoonlijk Google-account, meldt het bedrijf. Eerder dit jaar voegde Google ook emoji-reacties toe aan Meet, die via een overlay bij het videovenster van de gebruiker getoond worden.