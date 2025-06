Google hevelt vanaf 6 maart Calendar- en Assistant-herinneringen over naar Tasks

Google begint volgende maand met de migratie van herinneringen van Calendar en Assistant naar Tasks om er een centrale plek voor to do's van te maken. Vanaf 6 maart kunnen gebruikers ervoor kiezen om hun reminders over te hevelen; vanaf 22 mei gebeurt dit automatisch.

De migratie van herinneringen naar Google Tasks werd al in september bekendgemaakt, maar nu is dus bekend wanneer het plaats zal vinden. Het is de bedoeling dat alle reminders die gebruikers in de Google Assistent- en Calendar-apps hebben aangemaakt, hiermee overzichtelijk te zien zijn in een enkele dienst, aldus Google.

Ook is het, nadat deze reminders zijn overgeheveld, mogelijk om vanuit Google Workspace-webapps, zoals Gmail, Docs en Chat, 'taken' te creëren die vervolgens in Tasks komen te staan. Wel meldt Google dat de herinneringen van Keep niet worden overgebracht naar Tasks. Ze zullen nog steeds beschikbaar zijn in de Keep-app, maar komen na de migratie niet langer in de Calendar-app terecht.

Persoonlijke Google-accounts krijgen vanaf 6 maart de optie om hun Reminders over te hevelen naar Google Tasks. Vanaf 22 mei gebeurt het automatisch. Bij Workspace-gebruikers begint de uitrol van de vrijwillige migratie pas op 12 april.