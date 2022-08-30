Microsoft integreert To Do in Outlook met nieuwe update

Microsoft heeft in een nieuwe update de To Do-app geïntegreerd in Outlook. To Do is vanaf vandaag te gebruiken voor iedereen in de Current Channel van Office 365 en is zichtbaar in de linker navigatiebalk van Outlook.

Gebruikers die zich in de Current Channel van Office 365 bevinden kunnen update 2207 downloaden en installeren voor Outlook, maakt Microsoft bekend. De Current Channel is de standaard versie van Office 365, waar de meeste gebruikers in werken. Na de update verschijnt het icoontje van To Do links in de navigatiebalk. De integratie van To Do in Outlook was al door Microsoft getest in de bètaversie van de app.

Outlook To Do

De integratie van To Do gaat verder dan alleen je taken kunnen bekijken binnen Outlook. Zo heeft Microsoft ervoor gezorgd dat e-mails die als belangrijk worden aangemerkt, automatisch in de To Do-lijst komen. Ook kan een dagplanning gemaakt worden met To Do.

Veel functionaliteiten van To Do komen uit Wunderlist. Microsoft nam in 2015 het bedrijf achter de productiviteitsapp over en hevelde meerdere functies van Wunderlist over naar To Do. Wunderlist bleef nog enige tijd bestaan, maar Microsoft heeft Wunderlist uiteindelijk samengevoegd met zijn eigen To Do-app.

Door Robert Zomers

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 19:37 41

30-08-2022 • 19:37

41

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Reacties (41)

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TheVivaldi 30 augustus 2022 19:39
Duis eigenlijk zoals in Outlook Online? Want daar zit het al veel langer in de zijbalk geïntegreerd.
Oon @TheVivaldi30 augustus 2022 20:07
In de desktopversie van Outlook ook als je het vinkje aan hebt staan om de nieuwe ervaring uit te proberen, alleen nu dus blijkbaar ook de volledige weergave in plaats van alleen aan de zijkant
PdeBie @TheVivaldi30 augustus 2022 22:41
Ik vroeg mij al af…. Ik heb al tijden ToDo in Outlook, maar ik gebruik inderdaad de web variant.
jpsch 30 augustus 2022 20:01
Zo heeft Microsoft ervoor gezorgd dat e-mails die als belangrijk worden aangemerkt, automatisch in de To Do-lijst komen.

Lijkt me niet iets om blij mee te zijn. Komen bijna al je mailtjes op de to-do lijst.
Ablaze @jpsch30 augustus 2022 20:04
Ik dacht dat mailtjes alleen in de To Do komen als je ze flagt? Of is dat alleen in de applicatie zo?
michelr @Ablaze30 augustus 2022 20:06
Alleen gevlagd voor Follow-Up en indien zo ingesteld.
dasiro @michelr30 augustus 2022 20:22
da's dus wel iets heel anders dan "important" mails waarvan afzenders het kiezen ipv jij als ontvanger.
PdeBie @dasiro30 augustus 2022 22:39
Gebruikt men die vlaggetjes nog?? Zelf in geen jaaaaren meer gebruikt.

--edit-- ik doel op de vlaggetjes waarbij de verzender een mailtje als Belangrijk markeert

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 23 juli 2024 23:59]

jimzz @PdeBie30 augustus 2022 23:38
Gebruik dat dagelijks, ik krijg heel veel mail, maar heb niet altijd tijd om die direct te antwoorden. De vlaggetjes helpen me er aan te herinneren dat ik deze nog moet beantwoorden. Clean en simpel en omdat je in outlook gewoon kunt filteren op flagged mail is de todo voor mail imho een beetje overbodig. Ben wel blij dat ze todo hebben geïntegreerd in outlook gezien deze op ons werk regelmatig gebruikt wordt.
PdeBie @jimzz31 augustus 2022 08:23
ja zelf als Belangrijk markeren doe ik ook, maar doelde meer op de vlaggetjes waarbij de verzender een mailtje als Belangrijk markeert, zoals @dasiro ook bedoeld.
gise @PdeBie31 augustus 2022 08:46
Dat is het Important/Belangrijk uitroepteken ❗️
Pep7777 @PdeBie31 augustus 2022 06:10
Jazeker, maar toch vooral op het werk. Er zijn mailtjes bij die je niet gelijk kan afhandelen, maar wel later op de dag/week. Dan hoef je zo'n mail niet als unread te laten staan en plan je voor jezelf in wanneer je het wel kan afhandelen. Dus vooral handig om niet te vergeten dat je er nog wat mee wilt doen.
PdeBie @Pep777731 augustus 2022 08:23
Ik doelde op de vlaggetjes waarbij de verzender een mailtje als Belangrijk markeert.
Pep7777 @PdeBie31 augustus 2022 08:31
Oh die :)
Nee die gebruik ik ook nooit.
Brummetje @Pep77771 september 2022 14:52
Voordat soort zaken gebruik ik een "Clean-Inbox" policy. Gewoon alles wat is afgehandeld naar een aparte map verplaatsen en al het overige doormiddel van categorieën in delen. Heb bijvoorbeeld een categorie "Up-Next", "Wachten" etc.

En als uitgangspunt, als het in de Inbox staat moet er nog iets mee gebeuren, gelezen of ongelezen.
SinergyX
@jpsch30 augustus 2022 20:17
Ooh nu lees ik dat pas, wij hebben hier diverse mensen die 'hun berichten' als uitermate belangrijk vinden, ik zit niet bepaald te wachten dat die onzin meteen in mijn to-do gaat komen :/ (immers is er weinig 'todo', het is alleen een mededeling 9 van de 10x).

En ik merk dat ook steeds meer 'reclame' als belangrijk wordt aangemeld 'mis deze kans niet, alleen vandaag!'.
Carlos0_0 @SinergyX30 augustus 2022 20:33
Ach die mensen heb ik ook die vinden hun mails belangrijk, in plaats van ook nog eens de procedure te volgen.
Dus ze mailen mij alleen met high importante soms nog, in plaats van de procedure te gebruiken en de helpdesk te mailen / bellen / chatten.

En als je dan over zegt pff ken ik niet of iets die helpdesk, nou ja prima ben daar heel makkelijk in.
Ik stuur een template terug op hun mail, bedankt voor je bericht om je beter van dienst te zijn vraag ik je om deze procedure te volgen en dan de mogelijkheden van chat / mail en bellen erin.

Het leuke is sommige doen het dan 1 keer, en de volgende vraag / probleem zitten ze gelijk weer in je mail / teams of bellen je telefoon helemaal leeg tot je eens opneemt.
Of ze het gewoon niet willen snappen, ja het komt toch wel uiteindelijk bij jou. zeg ik gerust wie zegt dat. we zitten met meer 1 persoon om jou te helpen.

Doen ze nog niet zoeken ze het maar uit heb meer te doen dan hun alleen helpen, en gewoon vragen / storingen op prioriteit op te pakken die netjes via ticket binnen komen.
Of tussen door wat bestellingen te doen van een laptop of mobiel of headset, wat ik dan ook gerust zeg belangrijker te vinden dan hun email(Wat dat is ook netjes binnen gekomen aan de hand van een ticket).

Dus ik zit inderdaad ook niet te wachten zulke meldingen in de to do komen :(, gelukkig moet ik zeggen gebruik ik ToDo ook nog niet echt veel.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 23:59]

Habbekrats_NL @jpsch30 augustus 2022 20:33
Dit is alleen als je ze vlagt. Maar dit is niet nieuw. Dit zit er echt al tijden in!
AuteurRobert Zomers @jpsch30 augustus 2022 20:43
Je kunt dit ook uitzetten in instellingen als je niet wil dat mails met een 'vlaggetje' in je To Do komen schrijft Microsoft.
nextware 30 augustus 2022 19:41
Ik heb deze optie in de test fase gebruikt maar wat me vooral opviel was dat Outlook enorm traag werd. Na het opstarten van Outlook duurde het vaak 3 tot 5 minuten alvorens Outlook fatsoenlijk en werkbaar reageerde.
Optie uitgeschakeld en Outlook werkte weer zonder problemen.
Hopelijk hebben ze dit dan gerepareerd in deze versie. Dan zal ik het zeker nog een kans geven. Anders blijft deze optie bij mij uitgeschakeld.
Tk55 @nextware30 augustus 2022 19:52
Helaas is de meeste desktop software van Microsoft echt waardeloos langzaam. Word, powerpoint, teams. Allemaal extreem traag. En jammer genoeg kun je bij veel werkgevers niet zonder.
Ablaze @Tk5530 augustus 2022 20:05
Meestal komt het omdat documenten van een OneDrive afgehaald moeten worden, zelfs als je synchroniseert. Het is fijn dat je je bestanden online kunt delen maar een een file server werkt toch nog altijd stukken sneller (en je kunt fatsoenlijk de kenmerken van bestanden zien).
Hans C @Tk5530 augustus 2022 20:16
Ik heb daar echt geen last van. Alle elementen van 365 starten snel op. Met integratie van OneDrive. Alleen Teams zou wat sneller mogen starten.
YGDRASSIL @Tk5530 augustus 2022 21:48
Misschien bij jou. Maar Word en Excel doen het bij mij altijd snel. Starten direct op. Lokaal op Win11 geinstalleerd.
mcmlx @Tk5531 augustus 2022 10:00
Wat een onzinverhaal weer. Zeg dan gewoon dat je anti-Microsoft bent maar verkondig geen onzin of onderbouw het dan.
Tk55 @mcmlx31 augustus 2022 11:10
Ik ben niet anti Microsoft :P Hun desktop software is gewoon langzaam:

- Teams start langzaam op.
- In Teams verschijnen letters soms veel later in beeld dan dat wanneer je ze typt
- Teams integreert webviews van word/excel/ppt en maakt daardoor de rest van teams onbruikbaar (kun je uitzetten maar is default)
- Teams gebruikt heel veel CPU voor videobellen
- Word is extreem langzaam met updaten, wanneer je meerdere pagina's gebruikt, change history bij wil houden en samen in hetzelfde document werkt

Ik kan wel doorgaan maar daar wordt niemand blij van :+
flurb @Tk551 september 2022 00:09
Geen last van..

N=1 onderzoek?
norawan 30 augustus 2022 19:57
Top. Ging er al vanuit dus werk er al mee. Hopelijk kun je dan ook gemakkelijk takenlijstjes met elkaar delen
Pedrooo 30 augustus 2022 20:01
Prima, ik hoop dat ik de update snel krijg. Ik gebruik al enige tijd To Do als webapp. De windows app laat bijvoorbeeld geen categorieën zien. (vreemd)
Daar werden overigens al wel de "gevlagde" emails getoond.

Prima dat dit nu geïntegreerd is.
Ocin32 30 augustus 2022 20:23
Vreemd, ik zit nu op versie 2207, maar moet wel nog rechts boven naast "binnenkort beschikbaar" het "nu uitproberen" vinkje aanzetten.

Ah, even beter gelezen op de microsoft pagina:
Current Channel Version 2207 (Build 15427.20000) or later: Available by default. (Feature rollout is still in progress. Some users may still need to turn on the Coming Soon toggle until the feature has fully rolled out).
jswinkels 30 augustus 2022 20:48
Ik zit op een Mac, ben benieuwd wanneer die ook voor de Mac wordt uitgerold.

Overigens zit ik nog altijd op de 'oude' versie van Outlook qua look and feel. Vraag me af of deze integratie daarvoor ook beschikbaar is. Ik gebruik nog wat oude pst mailarchieven (volgens mij zijn die in de nieuwe versie niet meer te openen).
swtimmer 30 augustus 2022 21:02
Maar in Teams zie ook "Task by Planner & ToDo" welke ik niet in Outlook zie. Is dit ook voor andere zo? Dat is dan wel gemiste kans, want op die manier wordt in best veel projecten overzicht van taken gemaakt.
tweakuwe 31 augustus 2022 04:20
To Do is vanaf vandaag te gebruiken voor iedereen in de Current Channel van Office 365
Kleine nuance: Dit nieuws betreft specifiek de desktop versie van Outlook voor Windows.

In de online Outlook omgeving is het al een tijd te gebruiken (en dus is het technisch gezien al langer beschikbaar voor alle Office 365 gebruikers). In de Mac versie is het nog niet beschikbaar, dus niet elke gebruiker van de desktop software gaat dit vanaf vandaag zien.
STING 31 augustus 2022 08:33
Erg tevreden met To Do, gebruik het dagelijks. Het heeft ervoor gezorgd dat ik na 20 jaar geen papieren kladblok meer gebruik voor m'n dagelijkse To do lijstjes ;)

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