Microsoft integreert To Do in Outlook met nieuwe update

Microsoft heeft in een nieuwe update de To Do-app geïntegreerd in Outlook. To Do is vanaf vandaag te gebruiken voor iedereen in de Current Channel van Office 365 en is zichtbaar in de linker navigatiebalk van Outlook.

Gebruikers die zich in de Current Channel van Office 365 bevinden kunnen update 2207 downloaden en installeren voor Outlook, maakt Microsoft bekend. De Current Channel is de standaard versie van Office 365, waar de meeste gebruikers in werken. Na de update verschijnt het icoontje van To Do links in de navigatiebalk. De integratie van To Do in Outlook was al door Microsoft getest in de bètaversie van de app.

De integratie van To Do gaat verder dan alleen je taken kunnen bekijken binnen Outlook. Zo heeft Microsoft ervoor gezorgd dat e-mails die als belangrijk worden aangemerkt, automatisch in de To Do-lijst komen. Ook kan een dagplanning gemaakt worden met To Do.

Veel functionaliteiten van To Do komen uit Wunderlist. Microsoft nam in 2015 het bedrijf achter de productiviteitsapp over en hevelde meerdere functies van Wunderlist over naar To Do. Wunderlist bleef nog enige tijd bestaan, maar Microsoft heeft Wunderlist uiteindelijk samengevoegd met zijn eigen To Do-app.