Alexa gaf tienjarig meisje de opdracht om gevaarlijke TikTok-challenge te doen

De slimme speaker van Amazon heeft een tienjarig meisje de opdracht gegeven om een telefoonlader half in het stopcontact te steken en een munt tegen de pinnen van de lader aan te schuiven. De moeder kon dit voorkomen. Amazon heeft een update uitgebracht voor Alexa.

Volgens de BBC hoorde de moeder van het meisje hoe haar dochter Alexa om een "challenge to do" vroeg. Alexa kwam vervolgens met de suggestie voor de 'penny challenge', ook wel 'outlet challenge' genoemd. De moeder van het meisje kon voorkomen dat haar dochter de opdracht uitvoerde en zette het verhaal op Twitter.

De 'penny challenge' ging een jaar geleden rond op TikTok. Hierbij wordt iemand uitgedaagd om een telefoonlader half in het stopcontact te steken en een muntje tegen de pinnen aan te schuiven. Dit veroorzaakt veel vonken en rook. De actie kan brand veroorzaken of een elektrische schok geven aan degene die het muntje erop legt, met ernstig letsel als gevolg. Alexa vond de penny challenge door te zoeken op internet.

Amazon heeft aan de BBC laten weten dat er een update is uitgebracht voor Alexa, zodat dit soort opdrachten niet meer worden voorgesteld door de speaker: "Alexa is ontworpen om correcte, relevante en handige informatie te geven aan klanten. Zodra we achter deze fout kwamen hebben we actie ondernomen".

De TikTok-challenge zorgde vorig jaar voor problemen op scholen in de Verenigde Staten. Leerlingen veroorzaakten schade aan stopcontacten en door de vonken en rook ging het brandalarm af.