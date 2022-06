Amazon Alexa kan stem mens imiteren op basis van een minuut audio

Amazon werkt aan een functie voor zijn digitale assistent Alexa om de stem van een mens te imiteren met een minuut audio van die persoon. Daarvoor hebben computersystemen nu doorgaans veel meer audio nodig.

De functie moet het mogelijk maken om Alexa de stem te laten aannemen van overleden dierbaren, meldt Amazon op zijn eigen re:MARS-conferentie in de Amerikaanse stad Las Vegas. Het is onduidelijk of en wanneer de functie daadwerkelijk in Alexa zal zitten; Amazon zei daar niets over tijdens zijn presentatie woensdag.

De functie werkt niet als text-to-speech voor de stem van de overleden dierbare zelf, maar een algemene text-to-speech, waarna de software de algemene stem probeert om te zetten met een 'personal speech filter' en een vocoder naar iets dat lijkt op de gewenste stem. Om de omzetting te maken, is een minuut audio van de gewenste stem genoeg. Hoe Alexa daaraan komt, noemde het bedrijf niet.

Amazon sprak ook niet over de ethische kant van het systeem. Zo zouden kwaadwillenden een goede imitatie van een stem kunnen inzetten voor frauduleuze doeleinden per telefoon of deepfakes. Amazon heeft verder geen toelichting gegeven op de functie.