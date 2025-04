Amazon neemt Belgisch magazijnmechatronicabedrijf Cloostermans over

Amazon heeft Cloostermans overgenomen, een Belgisch bedrijf dat mechatronica ontwerpt en produceert. Het Amerikaanse bedrijf gaat Cloostermans gebruiken om meer en betere robots in te kunnen zetten in magazijnen.

Het techbedrijf werkt sinds 2019 samen met Cloostermans en zegt dit bedrijf over te gaan nemen. Cloostermans is gevestigd in Hamme, tussen Brussel en Antwerpen, en heeft nu ongeveer tweehonderd personeelsleden. Amazon gebruikt mechatronica momenteel om zware pallets en bakken te verplaatsen of te stapelen, of om bestellingen te verpakken.

Met de overname wil Amazon 'sneller oplossingen op onze werkplekken in kunnen zetten die onze medewerkers ondersteunen in hun taken en de veiligheid op het werk verbeteren'. Ook hoopt het bedrijf zo verpakkingsmateriaal te kunnen besparen. De medewerkers van Cloostermans komen onder de Europese tak van het Amazon Global Robotics-team te vallen.

Amazon heeft wereldwijd 520.000 robot drive units. Cloostermans is in 1884 opgericht en begon als textielreparatiewinkel. Aan het begin van de twintigste eeuw begon het bedrijf met het maken van kleine textielmachines. Sinds de jaren zeventig maakt en ontwerpt het bedrijf gespecialiseerde machines. Een overnamebedrag is niet genoemd.