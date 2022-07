Amazon stopt vanaf 2024 met cloudopslagdienst Drive

Amazon stopt met de cloudopslagdienst Drive. Die begon het bedrijf in 2011, maar vanaf eind volgend jaar is de dienst niet meer te gebruiken. Opslag van foto's en video's wordt automatisch naar Amazon Photos gemigreerd.

Vanaf 31 januari 2022 kunnen gebruikers geen foto's en video's of andere bestanden meer uploaden naar Amazon Drive. Vanaf 31 december 2023 hebben gebruikers ook geen toegang meer tot hun bestanden, schrijft Amazon in een FAQ. Het afsluiten geldt voor Drive-klanten van over de hele wereld. Foto's en video's die zijn opgeslagen in Amazon Drive worden inmiddels standaard gemigreerd naar Amazon Photos, waar Prime-klanten onbeperkte opslag hebben voor foto's.

Amazon begon Drive in 2011 als algemene cloudopslagdienst. Het bedrijf zegt nu dat het zich 'volledig wil richten op Amazon Photos om klanten een aparte oplossing te geven voor foto- en video-opslag'. Het bedrijf vertelt er niet bij welke plannen het in de toekomst heeft voor de Photos-app.