Pine64 komt met Star64-singleboardcomputer die voor het eerst RISC-V-chip heeft

Pine64 brengt voor het eerst een singleboardcomputer uit die werkt op een chip met een RISC-V-core. De Star64 heeft een StarFive-processor met vier 1,5GHz-kernen die volgens het bedrijf vergelijkbaar is met de prestaties van de Rockchip RK3566.

Pine64 hintte eerder al op een nieuwe singleboardcomputer, maar geeft nu voor het eerst details over de Star64. Dat is de eerste singleboardcomputer van het bedrijf die draait op een chip met een RISC-V-kern. De SBC heeft een StarFive JH7110 64bit-cpu met vier SiFive FU740-cores van 1,5GHz. Het bedrijf zegt dat de soc qua prestaties vergelijkbaar is met de Quartz64-board van het bedrijf, die gebruikmaakt van een Rockchip RK3566, een quadcore ARM Cortex A55-chip. De computer heeft daarnaast een geïntegreerde BXE-2-32-gpu en komt in configuraties beschikbaar met 4GB of 8GB geheugen.

De Star64 heeft daarnaast een PCI-e-aansluiting, een USB 3.0-poort en GPIO-pins. Ook zijn er twee gigabitethernetpoorten aanwezig op het apparaat, maar er komt 'op een later moment' een goedkopere variant uit die slechts een ethernetpoort heeft.

Pine64 zegt dat de SBC een 'Model A'-ontwerp krijgt met afmetingen van 133x80x19mm. De prijzen en beschikbaarheid van het apparaat zijn nog niet bekend.