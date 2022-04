Pine64 begint openbare verkoop van PinePhone Pro

Pine64' PinePhone Pro is nu openbaar te koop via een webshop. In de afgelopen maanden was de Linux-smartphone alleen voor bepaalde ontwikkelaars te koop. De fabrikant waarschuwt wel dat deze Explorer Edition specifiek is bedoeld voor ontwikkelaars en early adopters.

De PinePhone Pro is sinds dinsdagavond te koop, leveringen gaan eind januari van start. Aanvankelijk wilde Pine64 de pre-orders van de telefoon eerder in januari starten, maar de fabriek kreeg te maken met 'kleine problemen' die eerst opgelost moesten worden. Om wat voor problemen het gaat, is niet duidelijk. De maker waarschuwt daarnaast dat vanwege Chinees Nieuwjaar bestellingen die na 17 januari geplaatst worden pas later geleverd worden.

Verder zegt het bedrijf niet meer dan één toestel per koper te verkopen. Pine64 belooft ook veel Explorer Edition-toestellen te maken en verwacht daarom niet dat deze snel uitverkocht zal raken, zonder hierbij cijfers te delen. Met de Explorer Edition-naam geeft de maker aan dat de smartphone specifiek voor ontwikkelaars en early adopters is bedoeld. Deze versie komt namelijk met 'pre-bèta'-versies van Manjaro Arm en Plasma Mobile. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de PinePhone Pro als daily driver kan fungeren, al geeft het bedrijf niet aan wanneer dat zal zijn.

Pine64 toonde de Pro-variant van de PinePhone afgelopen oktober. Het uiterlijk is grotendeels gelijk gebleven, ook heeft de smartphone dezelfde 3000mAh-accu. Nieuw is de Rockchip RK3399S-soc met twee A72-cores en vier A53-cores, een Mali T860-gpu en 4G-lpddr4-geheugen. Opslag bedraagt 128GB-emmc-geheugen en de camera's zijn geüpgraded naar een 13-megapixelsensor achter en een 5-megapixelsensor voor. Voorheen was de telefoon alleen verkrijgbaar voor ontwikkelaars die veel bijdragen aan de Pine64-community. Het toestel kost 399 dollar exclusief verzendkosten en importheffingen.